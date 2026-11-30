Οι δηλώσεις του Λάζαρου Ρότα στην κάμερα της Magenta TV μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο ΠΑΟΚ σόκαρε την ΑΕΚ με την ισοφάριση, ενώ είχε μείνει πίσω στο σκορ με διαφορά δύο τερμάτων, όμως το γκολ του Ζίνι στο 90+3' έκρινε το τρίποντο για τους πρωταθλητές. Ο Λάζαρος Ρότα μίλησε στη Magneta TV μετά το ματς και στάθηκε στο mentality της ομάδας, παρόλο που έκανε ένα από τα χειρότερα παιχνίδια της στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Οι δηλώσεις του Λάζαρου Ρότα

«Σημασία έχει ότι στην τελική πήραμε τους τρεις πόντους κι αυτό μετράει. Ισως από τα χειρότερά μας παιχνίδια εδώ στην έδρα μας. Παρ’ όλα αυτά έχουμε το mentality του νικητή οι τρεις βαθμοί μένουν. Μετά το 2-0 η ένταση έπεσε αρκετά. Δεν κατάλαβα για ποιο λόγο. Ηταν σαν να ήμασταν σίγουροι ότι κερδίσαμε.

Όταν παίζεις ένα ντέρμπι όμως πρέπει να είσαι στο 100% όλη την ώρα. Μέσα σε λίγα λεπτά έγινε το 2-2 και θα μπορούσαμε να το χάσουμε. Μην κρυβόμαστε. Σημασία έχει ότι το παλέψαμε ως το τέλος. Ο Θεός είναι μαζί μας».

Για το αν η ΑΕΚ παίρνει ανάσα βαθμολογική και ψυχολογική:

«Σίγουρα. Παραμένουμε ψηλά. Σκοπός μας είναι να το βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Θέλουμε να δίνουμε το 100%. Να ακολουθούμε το πλάνο του προπονητή και να κερδίζουμε».