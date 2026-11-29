Η ΑΕΚ προηγήθηκε με Γιόβιτς και Κοϊτά, ο ΠΑΟΚ που είχε δυο «δοκάρια» στο α' ημίχρονο, ισοφάρισε με Ζίβκοβιτς – Εντιαγέ, αλλά η Ενωση είχε την τελευταία λέξη με γκολ του Ζίνι στο 93' για το τελικό 3-2.

Απίστευτη ματσάρα στη Νέα Φιλαδέλφεια, με την ΑΕΚ να παίρνει τη νίκη με 3-2 επί του ΠΑΟΚ με λυτρωτή τον Ζίνι στο 93'! Η Ένωση που είχε πάρει προβάδισμα δύο τερμάτων με Γιόβιτς και Κοϊτά, είδε τον ΠΑΟΚ να επιστρέφει ισοφαρίζοντας μέσα σε τρία λεπτά με Ζίβκοβιτς και Εντιαγέ στο δεύτερο μέρος, ωστόσο ο τελευταίος λόγος ανήκε στους κιτρινόμαυρους που έμειναν δυνατά στη μάχη της κορυφής αφήνοντας τον ΠΑΟΚ πλέον πολύ πίσω! Δύο δοκάρια είχαν οι ασπρόμαυροι στο πρώτο ημίχρονο με τον Μπάνζα.

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Έτσι ξεκίνησαν

Ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος ήταν τιμωρημένος και παρακολούθησε το ματς από σουίτα, δεν είχε εκπλήξεις στο αρχικό σχήμα της ΑΕΚ. Ο Στρακόσια ήταν στην εστία, οι Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα τετράδα στην άμυνα, ο Μαρίν μαζί με τον Κάιρινεν ξεκίνησαν στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τους Κοϊτά και Μάγερ στις δύο πλευρές (δεξιά και αριστερά αντίστοιχα) και το δίδυμο των Γιόβιτς και Βάργκα στην κορυφή της επίθεσης. Για τον ΠΑΟΚ ο Αλέσιο Λίσι ξεκίνησε με τον Τσιφτσή στην εστία, τους Γιαννούλη, Ντιέγκο Κόστα, Χατζηδιάκο και Κένι τετράδα στην άμυνα, τους Σανταμαρία και Ούγκρεσιτς στον άξονα, τους Ζαφείρη και Ζίβκοβιτς στις δύο πτέρυγες και τον Εντιαγέ με τον Μπάνζε δίδυμο στην επίθεση.

Δύο δοκάρια με Μπάνζα ο ΠΑΟΚ, προβάδισμα με Γιόβιτς η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ στο πρώτο μέρος είχε μεγάλο πρόβλημα από τα πρώτα λεπτά στο αμυντικό τρανζίσιον, με τον ΠΑΟΚ να προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί, έχοντας μεγάλες στιγμές για να ανοίξει το σκορ. Μόλις στο 4' μετά από βαθιά μπαλιά ο Μπάνζα μέσα στην περιοχή σούταρε με την μπάλα να σταματάει στο κάθετο δοκάρι. Οι ασπρόμαυροι ήταν καλύτεροι, με τον Ζίβκοβιτς στο 21' να πλασάρει και τον Στρακόσια σε ετοιμότητα να μπλοκάρει.

Η Ένωση στην πρώτη της καλή στιγμή στο ματς όμως πήρε το προβάδισμα στο σκορ. Ο Μάγερ άλλαξε πάσες με τον Βάργκα, έβγαλε αριστερά για τον Πήλιο, ο οποίος έκανε το γύρισμα και ο Γιόβιτς με πλασέ σημάδεψε τη γωνία κάνοντας το 1-0 στο 24'. Η ΑΕΚ είχε πάρει τα ηνία του ματς και στο 34' είχε μια καλή στιγμή για δεύτερο τέρμα με τον Κοϊτά να φεύγει στην αντεπίθεση, βγάζοντας στο δεύτερο δοκάρι για τον Πήλιο, ο οποίος στην κίνηση σούταρε ψηλά άουτ.

Ο ΠΑΟΚ, ωστόσο, αντέδρασε και είχε και δεύτερο δοκάρι στο 36' ξανά με τον Μπάνζα, ο οποίος μετά από σέντρα του Κένι με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο. Τόσο ο άξονας της μεσαίας γραμμής όσο και η άμυνα της ΑΕΚ είχαν ζητήματα, με τον ΠΑΟΚ στο 45' να αγγίζει για τρίτη φορά το γκολ, αλλά να μην τα καταφέρνει. Ο Μπάνζα έβγαλε τη βαθιά μπαλιά στον Εντιαγέ, ο οποίος νίκησε τον Μουκουντί στη διεκδίκηση και βγήκε απέναντι στον Στρακόσια, αλλά ο τελευταίος του είπε «όχι» στο τετ α τετ κρατώντας το 1-0.

Ο ΠΑΟΚ γύρισε από το 2-0 σε 2-2, αλλά ο Ζίνι είπε την τελευταία λέξη

Οι δύο ομάδες μπήκαν χωρίς αλλαγές στο δεύτερο μέρος, με την ΑΕΚ στο 53' να έχει πολύ μεγάλη στιγμή για δεύτερο γκολ όταν ο Μάγερ έπιασε το μακρινό σουτ, ο Τσιφτσής απέκρουσε και ο Βάργκα στην επαναφορά από κοντά δεν μπόρεσε να νικήσει τον γκολκίπερ του ΠΑΟΚ. Οι φιλοξενούμενοι πάντως στην εξέλιξη της φάσης απείλησαν με την ισοφάριση αλλά ο Εντιαγέ από κοντά μετά από γύρισμα του Ζίβκοβιτς δεν μπόρεσε να πλασάρει τον Στρακόσια. Ο Λίσι έκανε πρώτος κίνηση από τον πάγκο με τον Λουσέ στη θέση του Ούγκρεσιτς και τον Ζαφείρη να μεταφέρεται στον άξονα, τη στιγμή που το παιχνίδι είχε έναν άναρχο ρυθμό.

Η ΑΕΚ ήταν αυτή που απείλησε ξανά στο 61' με τον Γιόβιτς να γυρίζει μέσα στην περιοχή και τον Τσιφτσή να αποκρούει εντυπωσιακά. Δύο λεπτά αργότερα όμως η Ένωση έκανε το 2-0 παίρνοντας ισχυρό προβάδισμα νίκης. Οι κιτρινόμαυροι έφυγαν στην αντεπίθεση από δεξιά μετά από ανάκτηση του Γιόβιτς και πάσα του Μάγερ στον Κοϊτά, ο οποίος ντρίμπλαρε τον Χατζηδιάκο και πλάσαρε στα δίχτυα στο 63'. Οι κιτρινόμαυροι προχώρησαν στην πρώτη τους αλλαγή με τον Βάργκα, ο οποίος είχε χτυπήσει λίγο πιο πριν, να αφήνει τη θέση του στον Ζίνι, με τον Ανγκολέζο με το που μπήκε στο ματς να έχει ένα άστοχο τελείωμα.

Ο Λίσι έκανε πιο επιθετικό τον ΠΑΟΚ βάζοντας τον Ντεσπόντοφ αντί του Σανταμαρία, ενώ άλλαξε και τον Μπάνζα με τον Μύθου στην κορυφή της επίθεσης και οι ασπρόμαυροι μπήκαν ξανά στο ματς στο 74'. Ο Ζίβκοβιτς συνεργάστηκε με τον Εντιαγέ μέσα στην περιοχή με τον Σέρβο μεσοεπιθετικό να πλασάρει τον Στρακόσια μειώνοντας σε 2-1.

Ο ΠΑΟΚ όχι μόνο πήρε ψυχολογία, αλλά επανήλθε ισοφαρίζοντας σε 2-2 τρία λεπτά αργότερα. Ο Ζίβκοβιτς σέντραρε στην καρδιά της άμυνας της ΑΕΚ και ο Εντιαγέ νικώντας τον Μουκουντί με προβολή έφερε το ματς στα ίσια.

Οι Μάνταλος και Γκατσίνοβιτς μπήκαν στο τελευταίο δεκάλεπτο αντί των Κάιρινεν και Μάγερ για την ΑΕΚ, με την Ένωση να δείχνει σοκαρισμένη από την εξέλιξη του παιχνιδιού, με τον ΠΑΟΚ να απειλεί στο 85' με σουτ του Μύθου έξω από την περιοχή, το οποίο άλλαξε πορεία και πέρασε δίπλα από το κάθετο. Οι φιλοξενούμενοι είχαν φτιάξει την αυτοπεποίθησή τους και στο 86' έχασαν τρομερή ευκαιρία να κάνουν την ανατροπή με τον Μύθου να μην καταφέρνει να βρει δίχτυα με κεφαλιά από πλεονεκτικότατη θέση. Στο 93' ωστόσο μετά από σέντρα του Κοϊτά και κεφαλιά του Ζίνι η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει μια μεγάλη νίκη σε μια τρομερή ματσάρα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

MVP: Ο Κοϊτά. Σκόραρε το δεύτερο γκολ με προσωπική ενέργεια και σέρβιρε στον Ζίνι για το τρίτο γκολ που έδωσε τη νίκη στην ΑΕΚ.

Στο ύψος τους: Μεγάλο ματς μετά από καιρό για τον Γιόβιτς, ο οποίος σςκόρρε το πρώτο τέρμα της Ένωσης, ενώ από ανάκτησή του ξεκινάει το 2-0 του Κοϊτά. Ο Ζίβκοβιτς από πλευράς ΠΑΟΚ με γκολ και ασίστ ξεχώρισε.

Αδύναμος κρίκος: Πολύ κακό ματς από τον Μουκουντί, ο οποίος δεν πάταγε καθόλου καλά από το πρώτο μέρος, ενώ ευθύνεται και στη φάση της ισοφάρισης του ΠΑΟΚ.

Η γκάφα: Την έκανε ο Χατζηδιάκος, ο οποίος είδε τον Κοϊτά να τον ντριμπλάρει με άνεση πριν πλασάρει στα δίχτυα για το 2-0.

Το στραγάλι: Ο Βόσνιος Ιρφάν Πελίτο δεν έδειξε κάτι στην πτώση του Κοϊτά έπειτα από μαρκάρισμα του Γιαννούλη, ενώ συμφώνησε και ο VARίστας Ολλανδός Πάουλους Φαν Μπέκελ.

Το ταμείο του Gazzetta: Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος στο πρώτο μέρος, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει γκολ τις ευκαιρίες που δημιούργησε. Η αποτελεσματική ΑΕΚ πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων, οι ασπρόμαυροι αντέδρασαν, ισοφάρισαν, αλλά την τελευταία λέξη την είπε η ΑΕΚ παίρνοντας στις καθυστερήσεις τη νίκη στη ματσάρα της Νέας Φιλαδέλφειας.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μαρίν, Κάιρινεν (84' Μάνταλος), Κοϊτά, Μάγερ (84' Γκατσίνοβιτς), Γιόβιτς, Βάργκα (67' Ζίνι)

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Τσιφτσής, Γιαννούλης (79' Μπάμπα), Ντιέγκο Κόστα, Χατζηδιάκος, Κένι, Σανταμαρία (69' Ντεσπόντοφ), Ούγκρεσιτς (58' Λουσέ), Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Εντιαγέ, Μπάνζα (69' Μύθου)