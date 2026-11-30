ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Ξέσπασμα Ηλιόπουλου στους πανηγυρισμούς στο γκολ του Ζίνι στο 93'!
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Μάριος Ηλιόπουλος πανηγύρισε έντονα το γκολ του Ζίνι στις καθυστερήσεις, με το οποίο η ΑΕΚ πήρε τη νίκη με 3-2 επί του ΠΑΟΚ.
Ο Κοϊτά σέντραρε, ο Ζίνι έβαλε το κεφάλι και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, με τη Νέα Φιλαδέλφεια να ξεσπάει σε έξαλλους πανηγυρισμούς βλέποντας την ΑΕΚ να παίρνει στο 93' τη νίκη επί του ΠΑΟΚ με 3-2.
Ο Μάριος Ηλιόπουλος τη στιγμή που ο Ανγκολέζος φορ έστελνε την μπάλα στα δίχτυα πανηγύρισε με ένα τρομερό ξέσπασμα το γκολ της νίκης στη σουίτα του.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.