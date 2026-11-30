Ο Μάριος Ηλιόπουλος πανηγύρισε έντονα το γκολ του Ζίνι στις καθυστερήσεις, με το οποίο η ΑΕΚ πήρε τη νίκη με 3-2 επί του ΠΑΟΚ.

Ο Κοϊτά σέντραρε, ο Ζίνι έβαλε το κεφάλι και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, με τη Νέα Φιλαδέλφεια να ξεσπάει σε έξαλλους πανηγυρισμούς βλέποντας την ΑΕΚ να παίρνει στο 93' τη νίκη επί του ΠΑΟΚ με 3-2.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος τη στιγμή που ο Ανγκολέζος φορ έστελνε την μπάλα στα δίχτυα πανηγύρισε με ένα τρομερό ξέσπασμα το γκολ της νίκης στη σουίτα του.