Ο τεχνικός της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου μετά το 3-2 επί του ΠΑΟΚ στάιθηκε στο πόσο σημαντικοί ήταν αυτοί οι τρεις βαθμοί για την ομάδα του, αν και όπως τόνισε δεν του άρεσε καθόλου η νοοτροπία μετά το 2-0.

Η ΑΕΚ με γκολ του Ζίνι στο 93' πήρε στο φινάλε τη νίκη επί του ΠΑΟΚ, με τον Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου να τονίζει πόσο σημαντικοί ήταν αυτοί οι τρεις βαθμοί για τη μάχη της κορυφής. Ο Σέρβος τεχνικός της Ένωσης, ο οποίος παρακολούθησε το παιχνίδι από σουίτα της Allwyn Arena εξαιτίας της τιμωρίας του, επεσήμανε πάντως ότι δεν του άρεσε καθόλου η έλλειψη σοβαρότητας που έδειξαν οι παίκτες του που επέτρεψαν το 2-0 να γίνει 2-2 μέσα σε λίγα λεπτά.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου:

Στο αρχικό του σχόλιο τόνισε: «Τρεις πολύ σημαντικοί βαθμοί. Ο ΠΑΟΚ απέχει πλέον τέσσερις πόντους από εμάς. Συνεχίζεται ο αγώνας με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό στην κορυφή. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους οπαδούς μας που υπό απαγορευτικές συνθήκες γέμισαν την έδρα μας. Ήμουν κι εγώ δίπλα τους σε μια διαφορετική εμπειρία. Είναι δύσκολο να κάνω κάποιον σχολιασμό γιατί ήταν ένα ματς ροντέο. Θα μπορούσε να έρθει οτιδήποτε. Αξίζαμε τη νίκη και αυτή τη μικρή δόση τύχης. Πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες, έχουμε το ματς Κυπέλλου, μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό αναβλήθηκε και θα έχουμε χρόνο να προετοιμάσουμε το παιχνίδι με τη Γαλατάσαραϊ».

Για το συναίσθημα να βλέπει το ντέρμπι από την εξέδρα και αν αυτό έχει ξανασυμβεί στην καριέρα του: «Είναι άσχημο γιατί η φυσική μου θέση είναι στον πάγκο. Ακόμα δεν έχω καταλάβει τον λόγο της αποβολής μου. Γράφτηκε ότι πάτησα μέσα στον αγωνιστικό χώρο που τιμωρείται με κίτρινη. Ήταν μια ιδιαίτερη εμπειρία να βρίσκομαι μαζί με τους φιλάθλους της ΑΕΚ».

Για το τι δεν του άρεσε από την ΑΕΚ στο αποψινό ματς: «Πολλά στοιχεία δεν με ικανοποίησαν. Το παιχνίδι ήταν ροντέο, με την μπάλα πάνω κάτω σαν να παίζουν σχολιαρόπαιδα. Δεν ήταν ένα καθαρό παιχνίδι, δεν ήταν κάτι που μας άρεσε. Ναι μεν ήταν διασκεδαστικό, αλλά δεν ήταν ικανοποιητικό να το βλέπεις και δεν ήταν η καλύτερή μας απόδοση. Μην ξεχνάμε ότι προερχόμασταν από ένα παιχνίδι Τσάμπιονς Λιγκ απέναντι σε έναν πολύ απαιτητικό αντίπαλο και παίζαμε ένα ντέρμπι απόψε. Αν θα έπρεπε να επιλέξω κάτι είναι ότι ήμασταν με 2-0 μπροστά και δείξαμε έλλειψη σοβαρότητας που δεν συμβαίνει συχνά. Αυτό δεν μου άρεσε και δεν έπρεπε να κάνουμε την αναμέτρηση τόσο συναρπαστική».

Για την αναβολή που πήρε ο Ολυμπιακός και αν ο ίδιος θα ήθελε να παίξει το παιχνίδι: «Εγώ δεν θέλω να ακυρώνονται οι αγώνες. Αλλά αυτοί είναι οι κανονισμοί, έκαναν χρήση του δικαιώματος που είχαν. Εμείς επικεντρωνόμαστε σε αυτά που μπορούμε να ελέγξουμε. Πρέπει να πολεμάμε και να είμαστε πάντα έτοιμοι. Δεν ξέρουμε πότε θα οριστεί, αλλά πριν από αυτή έχουμε πολλά σημαντικά ματς μπροστά μας. Τον Αστέρα στο Κύπελλο, τη Γαλατά στην Ευρώπη για να μείνουμε ζωντανοί στο κυνήγι της πρόκρισης και έπειτα τον Βόλο».