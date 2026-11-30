Οι δηλώσεις του Σταύρου Πήλιου στην κάμερα της Magenta TV μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΑΕΚ μπορεί να ισοφαρίστηκε από τον ΠΑΟΚ παρόλο που είχε πάρει προβάδισμα δύο τερμάτων, όμως το γκολ του Ζίνι στο φινάλε έκρινε το τρίποντο για την Ένωση. Ο Σταύρος Πήλιος έκανε ακόμα μια καλή εμφάνιση σε αυτό το διάστημα, έχοντας την ασίστ στο γκολ του Γιόβιτς για το 1-0.

Στις δηλώσεις του στην κάμερα της Magenta TV μετά το ματς ο διεθνής μπακ στάθηκε στην κούραση που βγάζει η ομάδα μετά τις υπερπροσπάθειες στο Champions League και τόνισε πως οι πρωταθλητές δεν έκαναν καλή εμφάνιση.

Οι δηλώσεις του Σταύρου Πήλιου

«Σίγουρα είναι μια πάρα πολύ σημαντική νίκη, γιατί είμαστε ακόμα στο κυνήγι. Είμαστε κοντά στην κορυφή, που είναι και ο στόχος μας. Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι η εικόνα μας δεν ήταν πολύ καλή στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Ήμασταν πολύ παθητικοί, μείναμε πίσω και ο ΠΑΟΚ είχε πολλές ευκαιρίες, τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο ημίχρονο.

Αυτό είναι ένα μάθημα για εμάς. Σίγουρα κρατάμε τους τρεις βαθμούς, που είναι πολύ σημαντικοί. Είναι σημαντικό να κερδίζουμε στην έδρα μας, μπροστά στον κόσμο μας. Πρέπει, όμως, να κοιτάξουμε και την εικόνα μας, η οποία δεν ήταν καλή.

Σίγουρα μπορεί να βγαίνει κούραση μετά από υπερπροσπάθειες, όπως αυτή που κάναμε στο Κόμο. Όταν ένα ματς είναι στο 2-0, θα πρέπει να το τελειώνουμε εκεί και να μην μπαίνουμε σε τέτοιες διαδικασίες. Ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να γυρίσει το ματς, αλλά, όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, το σημαντικό είναι ότι πήραμε τους τρεις βαθμούς».