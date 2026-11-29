Δείτε τα πέντε γκολ, τα δύο δοκάρια και τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη της ΑΕΚ επί του ΠΑΟΚ με 3-2.

Ένα από τα καλύτερα ματς της τρέχουσας Super League έγινε στη Νέα Φιλαδέλφεια, με θριαμβεύτρια την ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ είχε δυο δοκάρια με τον Μπάνζα, η Ένωση πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων, η ομάδα του Λίσι ισοφάρισε και πίεσε για την ανατροπή, όμως το γκολ του Ζίνι στις καθυστερήσεις έκρινε το ματς.

Οι Θεσσαλονικείς απείλησαν στο 4ο λεπτό, όταν ο Μπάνζα με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή έστειλε την μπάλα στο αριστερό δοκάρι του Στρακόσα. Η ΑΕΚ πήρε το προβάδισμα στο 24ο λεπτό, στην πρώτη της καλή φάση. Ο Μάγερ συνεργάστηκε άψογα με τον Βάργκα, άνοιξε την μπάλα αριστερά στον Πήλιο, ο οποίος έκανε άψογο γύρισμα προς τον αμαρκάριστο Γιόβιτς, ο οποίος πλάσαρε για το 1-0.

Στο 37' ο Κένι έκανε τη σέντρα ο Μπάνζα νίκησε στον αέρα τον Μουκουντί, αλλά η μπάλα δεν του έκανε και πάλι τη χάρη, καθώς κατέληξε ξανά στο οριζόντιο δοκάρι.

Η ΑΕΚ διπλασίασε το προβάδισμα της στο 62ο λεπτό. Ο Μάγερ άνοιξε την μπάλα στα δεξιά στον Κοϊτά, ο Μαυριτανός βρήκε χώρο, πάτησε περιοχή, απέφυγε τον Χατζηδιάκο και με δυνατό σουτ έκανε το 2-0.

Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε με δύο γκολ μέσα σε διάστημα 3 λεπτών. Στο 74' Ζίβκοβιτς και Εντιαγέ έκαναν το 1-2 με τον Σέρβο να κάνει το 2-1. Οι ρόλοι άλλαξαν στο 77', όταν ο Ζίβκοβιτς έκανε τη σέντρα και ο Εντιαγέ ισοφάρισε με κεφαλιά.

Οι φιλοξενούμενοι πίεσαν για την ανατροπή, όμως η ΑΕΚ ήταν αυτή που βρήκε το γκολ της νίκης. Στο 90+3' ο Κοϊτά απέφυγε τον Ντεσπόντοφ με υπέροχη ντρίμπλα, έκανε σέντρα - σουτ και ο Ζίνι με το κεφάλι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Τσιφτσή για το 3-2.

Τα highlights του ΑΕΚ - ΠΑΟΚ