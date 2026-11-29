Μετά και τη 12η αγωνιστική ο Παναθηναϊκός παρουσιάζεται από το Football Meets Data το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο.

Ο Παναθηναϊκός ήταν επιβλητικός και στο Περιστέρι και συνεχίζει να έχει στη βαθμολογία απόσταση μεγαλύτερη της μίας νίκης από τους διώκτες του. Διέλυσε με 4-0 τον Ατρόμητο, ενώ λόγο αργότερα ο Ολυμπιακός πέρασε με σκορ 2-0 από την έδρα του Άρη με πρωταγωνιστή τον Ζότα Σίλβα και η ΑΕΚ λύγισε στο 93' με 3-2 τον ΠΑΟΚ σε ένα φοβερό παιχνίδι.

Σύμφωνα με το Football Meets Data, η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Δίνει στο τριφύλλι πιθανότητες 49% (ανέβηκε 1,7% το ποσοστό του), ενώ δεύτερος είναι ο Ολυμπιακός με 31% (+0.8). Η ΑΕΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση με 19% (+1%) και ο ΠΑΟΚ είναι τέταρτος με μόλις 2% (μειώθηκαν 3,2 οι πιθανότητές του).

Σε ό,τι αφορά τον υποβιβασμό ο Βόλος ELABET παρουσιάζεται φαβορί με 90% και μετά είναι ο Αστέρας Τρίπολης με 33% και ο Παναιτωλικός με 24%.

Η ανάρτηση του FMD

🇬🇷 Panathinaikos won 4-0 at Atromitos today and lead the Super League Greece by 4 points. 🇬🇷 Olympiacos stay second after a 2-0 win at Aris, and 🇬🇷 AEK beat 🇬🇷 PAOK 3-2 tonight (AEK have a game in hand). 🏆 Who wins the title? (change since Round 11) 49% 🇬🇷 Panathinaikos (▲1.7) 31% 🇬🇷 Olympiacos (▲0.8) 19% 🇬🇷 AEK (▲1.0) 2% 🇬🇷 PAOK (▼3.2) ⬇️ Who goes down? (change since Round 11) 90% 🇬🇷 Volos FC (▲0.2) 33% 🇬🇷 Asteras Tripoli (▼0.3) 24% 🇬🇷 Panetolikos (▲5.7) 16% 🇬🇷 Atromitos (▲2.1) 15% 🇬🇷 Levadiakos (▲3.2) 11% 🇬🇷 Iraklis 1908 (▼9.4) 9% 🇬🇷 Kalamata (▼1.3) 📅 Next: Olympiacos v AEK on Saturday. 👉 Full team-level projections and scenarios at https://t.co/9LafB6YYD4 — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 29, 2026



