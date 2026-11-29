Πικραμένος ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λίσι για την εξέλιξη του ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Ο Αλέσιο Λίσι είδε τον ΠΑΟΚ να κάνει το καλύτερό του φετινό ματς, ανάλογα και με τον αντίπαλο, αλλά στο τέλος η ΑΕΚ ήταν αυτή που πανηγύρισε και πήρε τη νίκη στο θρίλερ με 3-2.

Ο Ιταλός τεχνικός του Δικεφάλου του Βορρά ήταν απαρηγόρητος μετά το ματς και σχολίασε: «Αξίζαμε πολλά περισσότερα. Υπάρχουν σημεία κλειδιά που είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε το προβάδισμα, αλλά δεν το κατορθώσαμε, ενώ ο αντίπαλος μπόρεσε να το κάνει.

Γυρίσαμε το ματς και παίξαμε για να πάρουμε τη νίκη, ήμασταν πιο κοντά σ' αυτό, αλλά η ΑΕΚ ήταν ικανή να βάλει γκολ στο τέλος σε αντίθεση με μας».

Για την εικόνα του ΠΑΟΚ που παρουσιάστηκε βελτιωμένος, ο Λίσι τόνισε: «Όντως, σε καμία περίπτωση δεν αξίζαμε την ήττα και δείξαμε ότι αγωνιζόμαστε πολύ καλά».