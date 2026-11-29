Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας του με τον Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα.

Ένα χρόνο και 15 ημέρες μετά την πρόσληψη του στον Παναθηναϊκό ως τεχνικός διευθυντής, ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα αποτελεί παρελθόν από τους «πράσινους». Ο 45χρονος τεχνοκράτης το καλοκαίρι έχει αλλάξει ρόλο, αφήνοντας εκείνον του τεχνικού διευθυντή στον Στέφανο Κοτσόλη και παίρνοντας θέση τεχνικού συμβούλου του «τριφυλλιού».

Ταυτόχρονα, ασκούσε και καθήκοντα σχολιαστή στην ισπανική τηλεόραση για τα ματς του πρωταθλήματος της πατρίδας του. Τελικά, λίγους μήνες μετά ο Κορόνα έλυσε τη συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό, όπως ενημέρωσε το ίδιο με ανακοίνωσή του.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα.

Ευχαριστούμε τον Μιγκέλ Άνχελ και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο επόμενο βήμα της καριέρας του.

Πριν λίγες μέρες κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα που τον ήθελαν αρχικά να έχει ξεκινήσει συζητήσεις με τη Μάλαγα κι έπειτα να έχει έρθει μέχρι και συμφωνία, οπότε οι Ανδαλουσιάνοι θα είναι πιθανότατα ο επόμενος σταθμός της καριέρας του.