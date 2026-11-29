Νέα «καμπάνα» καλείται να πληρώσει ο Παναθηναϊκός, καθώς η UEFA του επέβαλε νέο πρόστιμο για το ματς με τη Μπάνια Λούκα στο ΟΑΚΑ (2-1).

Δεν λέει να σταματήσει η λίστα με τα πρόστιμα της UEFA για τον Παναθηναϊκό. Αυτή τη φορά, οι «πράσινοι» καλούνται να πληρώσουν 33.500 ευρώ για όσα έγιναν στο ματς με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα (2-1), στις 15 Οκτωβρίου, στο ΟΑΚΑ για τη League Phase του Conference League.

Συγκεκριμένα η UEFA τιμώρησε το «τριφύλλι» για τρεις διαφορετικές παραβάσεις, με το μεγαλύτερο ποσό να αφορά την καθυστερημένη έναρξη της αναμέτρησης που επιβλήθηκε πρόστιμο 25.000 ευρώ, ενώ η ρίψη αντικειμένων κόστισε 5.250 ευρώ και το άναμμα πυροτεχνικών άλλες 3.250 ευρώ.

Κάπως έτσι, ο λογαριασμός του Παναθηναϊκού για την ευρωπαϊκή σεζόν 2026/27 έφτασε ήδη τις 69.000 ευρώ. Είχαν προηγηθεί τρεις ακόμη τιμωρίες, συνολικού ύψους 35.500 ευρώ, για τα παιχνίδια με την ΤΣΣΚΑ 1948 και τη Χράντετς Κράλοβε στα προκριματικά του Conference League.

Αξίζει να θυμίσουμε πως το 2025/26 οι «πράσινοι» τιμωρήθηκαν 12 φορές, με τα πρόστιμα να φτάνουν τα 322.625 ευρώ. Την αμέσως προηγούμενη χρονιά, το 2024/25, πήραν 10 πρόστιμα που κόστισαν 330.000 ευρώ, ενώ τη σεζόν 2023/24 το συνολικό ποσό είχε ανέβει στις 464.500 ευρώ από εννέα διαφορετικές κυρώσεις. Δηλαδή σε διάστημα τεσσάρων ετών, ο Παναθηναϊκός έχει τιμωρηθεί 37 φορές από την UEFA, με το συνολικό ποσό να αγγίζει τα 1.186.125 ευρώ.