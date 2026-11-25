Παναθηναϊκός: Κοντά στην επιστροφή του σε ισπανική ομάδα ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα λένε οι Ισπανοί
Ο τεχνικός σύμβουλος του Παναθηναϊκού, Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα είναι πιθανό σύντονα να μην συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του στους «πράσινους», αφού έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για επιστροφή σε ομάδα της πατρίδας του, όπως τόνισε ο δημοσιογράφος του Athletic, Γκιγιέρμο Ράι.
Ο Ισπανός τεχνοκράτης συζητάει με την Μάλαγα, που βρίσκεται στη La Liga προκειμένου να πάει και αναλάβει εκεί χρέη αθλητικού διευθυντή. Αν η υπόθεση αυτή προχωρήσει προφανώς θα πρέπει εγκαταλείψει τον ρόλο του στο «τριφύλλι», αλλά κι εκείνον του σχολιαστή στην ισπανική τηλεόραση.
Miguel Ángel Corona está en negociaciones con el Málaga para convertirse en el nuevo director deportivo, tal y como ha adelantado @GuillermoRai_.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) November 25, 2026
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Ο 45χρονος Ισπανός ήρθε στον Παναθηναϊκό τον Νοέμβριο του 2025 ως τεχνικός διευθυντής της ομάδας ενώ στα μέσα του Ιουνίου άλλαξε πόστο κι έγινε τεχνικός σύμβουλος του κλαμπ.
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