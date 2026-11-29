Η αρμόδια επιτροπή της ΚΕΔ όρισε τον Βασίλη Φωτιά για να σφυρίξει το ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (2/12, 19:00) για το Κύπελλο Ελλάδας.

Τον Βασίλη Φωτιά αποφάσισε να ορίσει ως διαιτητή για το μεγάλο ντέρμπι του Κυπέλλου Ελλάδας μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού (2/12, 19:00) η ΚΕΔ.

Η αρμόδια επιτροπή έβαλε ως ρέφερι του «αιώνιου ντέρμπι» τον Έλληνα διεθνή διαιτητή, ενώ στο VAR θα βρίσκεται το Ολλανδικό δίδυμο που θα είναι και απόψε (29/11) στη Ν. Φιλαδέλφεια για το ντέρμπι ΑΕΚ - ΠΑΟΚ, οι Μαρτίνους Φαν Μπέκελ και Ρίτσαρντ Μάρτενς.

Όσον αφορά τις υπόλοιπες αναμετρήσεις, στο ΑΕΚ - Αστέρας Τρίπολης θα είναι ο Κατσικογιάννης, στο Καλαμάτα - ΠΑΟΚ ο Ντάουλας, στο ΟΦΗ - Βόλος Elabet ο Φίτσας, στο Άρης - Πανσερραϊκός ο Κατόπης, στο Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet ο Ματσούκας, στο Ατρόμητος - Νέστος Χρυσούπολης ο Μέγας και τέλος στο Νίκη Βόλου - Μαρκό ο Κούκουλας.

Όλοι οι αγώνες θα λάβουν χώρα στις 19:00 της Τετάρτης (2/12), όπου θα ολοκληρωθεί η League Phase του θεσμού.