Η έντονη βροχόπτωση που εκτιμάται τις επόμενες ώρες στην Αττική θέτει σε κίνδυνο την διεξαγωγή των Ατρόμητος - Παναθηναϊκός και ΑΕΚ - ΠΑΟΚ.

Ημέρα με πολύ κρίσιμα παιχνίδια για τη Superleague είναι η σημερινή (29/11), καθώς διεξάγονται δυο ντέρμπι και ένα αρκετά δύσκολο παιχνίδι που αφορούν τις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα.

Αν αφήσουμε εκτός το Άρης - Ολυμπιακός (19:00), τα άλλα δυο σημαντικά ματς θα λάβουν χώρα στην Αττική, αφού στις 17:00 ο Ατρόμητος θα υποδεχθεί τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό και στις 21:00 στη Φιλαδέλφεια θα γίνει το ΑΕΚ - ΠΑΟΚ. Μια Αττική που πάντως βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, βάσει των μετεορολογικών προβλέψεων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, εντός της ημέρας προβλέπονται μεγάλες ποσότητες βροχόπτωσης, κάτι που αναμενόμενα ενδέχεται να επηρεάσει τους αγώνες σε Περιστέρι και Allwyn Arena. Παρόλο που τα δυο γήπεδα είναι αρκετά προσεγμένα, ο καιρός είναι απρόβλεπτος και το ενδεχόμενο αναβολής δεν μπορεί να αποκλειστεί, αφού υπάρχει κόκκινη προειδοποίηση για την Αττική.

Όλα φυσικά θα κριθούν από την εκτίμηση των δυο διαιτητών, Τσέτσιλα (Περιστέρι) και Πελίτο (Φιλαδέλφεια), ενώ τονίζουμε πως βάσει κανονισμού, αν κάποιο (ή και τα δυο) παιχνίδι αναβληθεί, τότε πρέπει να διεξαχθεί 24 ώρες μετά, κάτι που δημιουργεί νέο... μπελά, αφού την Τετάρτη (2/12) έχει προγραμματισεί η τελευταία αγωνιστική για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.