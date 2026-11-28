Ο Αλέξης Βιρβίλης δίνει μία ξεχωριστή πτυχή στο blog του στο gazzetta.gr σχετικά με το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Άρη στο «Κλ. Βικελίδης» που έρχεται.

Τρεις ημέρες μετά την ήττα από τη Μίλαν με 4-2 στο «Γ. Καραϊσκάκης», ο Ολυμπιακός καλείται να αφήσει πίσω του την ευρωπαϊκή απογοήτευση και να μεταφέρει ξανά την προσοχή του στις εγχώριες υποχρεώσεις. Η αποστολή του μόνο εύκολη δεν είναι από τη στιγμή που υπάρχει η εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης», σε ένα γήπεδο όπου οι απαιτήσεις είναι πάντα υψηλές. Υπάρχει, ωστόσο, ένα ενδιαφέρον στοιχείο που συνοδεύει την προσπάθεια των «ερυθρόλευκων μέσα στο 2026. Ποιο είναι αυτό; Ότι δεν έχουν πληρώσει κάποιον «φόρο» εξαιτίας της ευρωπαϊκής τους παρουσίας.

Οι αριθμοί είναι χαρακτηριστικοί. Στα παιχνίδια που ακολούθησαν τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις, οι Πειραιώτες κατάφεραν να διατηρήσουν την αποτελεσματικότητά τους, ανεξάρτητα από το αν προέρχονταν από ένα απαιτητικό παιχνίδι στην Ευρώπη, ένα ταξίδι ή μια αναμέτρηση υψηλής έντασης. Δεν είναι μικρό πράγμα να αγωνίζεσαι απέναντι σε ομάδες όπως η Λεβερκούζεν, ο Άγιαξ, η Μαρσέιγ, η Σπάρτα Πράγας και η Ρεν και λίγες ημέρες αργότερα να παρουσιάζεσαι ανταγωνιστικός στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Από τη Λεβερκούζεν μέχρι τον ΠΑΟΚ

Η αρχή του 2026 έδωσε ήδη ένα χαρακτηριστικό δείγμα. Μετά το 2-0 επί της Λεβερκούζεν στο Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Βόλο με 1-0. Ακολούθησε το σπουδαίο διπλό στο Άμστερνταμ επί του Άγιαξ με 2-1 και αμέσως μετά η ισοπαλία με την ΑΕΚ (1-1) στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ακόμη και μετά τη δεύτερη αναμέτρηση με τη Λεβερκούζεν, παρά την ήττα με 0-2, οι «ερυθρόλευκοι» αντέδρασαν με δύο νίκες απέναντι σε Παναιτωλικό (2-0) και Πανσερραϊκό (2-1), έχοντας προηγουμένως περάσει χωρίς ήττα και από τη ρεβάνς στη Γερμανία με τις «ασπιρίνες» (0-0).

Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και στο φθινοπωρινό κομμάτι της ευρωπαϊκής διαδρομής. Μετά το 2-1 επί της Γιαγκελόνια, ο Ολυμπιακός επικράτησε εκτός έδρας του Λεβαδειακού με 1-0 με γκολ του Σάλιακα στο 90'. Η νίκη στη Μασσαλία επί της Μαρσέιγ (1-0) ακολουθήθηκε από το διπλό στο Αγρίνιο με 2-0, ενώ μετά την επικράτηση επί της Σπάρτα Πράγας (1-0), οι Πειραιώτες συνέτριψαν την Καλαμάτα με 5-0.

Δεν έχασε ούτε μετά το 0-0 στη Γαλλία με τη Ρεν. Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε τον ΠΑΟΚ και πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1), σε ένα ντέρμπι με ιδιαίτερες απαιτήσεις.

Το τεστ στο Χαριλάου

Τώρα, βέβαια, υπάρχει μπροστά του ένα διαφορετικό τεστ. Η Μίλαν τον υποχρέωσε σε μια ήττα που πόνεσε, κυρίως εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο διαμορφώθηκε. Οι Πειραιώτες προηγήθηκαν με 2-0, αλλά μέσα σε ένα καταστροφικό διάστημα έχασαν το παιχνίδι με 2-4. Η σωματική και πνευματική επιβάρυνση είναι δεδομένη, ενώ ο Αλγκουαθίλ γνωρίζει ότι θα χρειαστεί να διαχειριστεί σωστά και το κομμάτι της φρεσκάδας.

Η αναμέτρηση με τον Άρη έρχεται, λοιπόν, ως ακόμη μία δοκιμασία της ικανότητας του Ολυμπιακού να αλλάζει γρήγορα διακόπτη. Δεν υπάρχει η πολυτέλεια να μείνει εγκλωβισμένος σε όσα συνέβησαν απέναντι στους Ιταλούς. Χρειάζεται να βγάλει αντίδραση, να διατηρήσει τη συγκέντρωσή του και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα.

Το προηγούμενο διάστημα δείχνει ότι οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις δεν έχουν μετατραπεί σε βαρίδι για την παρουσία του στην Ελλάδα. Ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και των δύο διοργανώσεων, χωρίς να εμφανίζει σημάδια αγωνιστικής πτώσης μετά τα ευρωπαϊκά βράδια. Το Χαριλάου είναι, πλέον, η επόμενη ευκαιρία να επιβεβαιώσει αυτήν την τάση.

Οι αριθμοί μετά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια:

8 νίκες

2 ισοπαλίες

0 ήττες

18 γκολ υπέρ

4 γκολ κατά

10 παιχνίδια χωρίς ήττα

Αναλυτικά τα αποτελέσματα μέσα στο 2026:

20/1: Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν 2-0

24/1: Ολυμπιακός - Βόλος 1-0

28/1: Άγιαξ - Ολυμπιακός 1-2

1/2: ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-1

18/2: Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν 0-2

21/2: Ολυμπιακός - Παναιτωλικός 2-0

24/2: Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός 0-0

1/3: Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός 1-2

16/9: Ολυμπιακός - Γιαγκελόνια 2-1

20/9: Λεβαδειακός - Ολυμπιακός 0-1

15/10: Μαρσέιγ - Ολυμπιακός 0-1

18/10: Παναιτωλικός - Ολυμπιακός 0-2

22/10: Ολυμπιακός - Σπάρτα Πράγας 1-0

25/10: Ολυμπιακός - Καλαμάτα 5-0

4/11: Ρεν - Ολυμπιακός 0-0

8/11: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 1-1