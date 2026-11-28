Ολυμπιακός: Με Ρέτσο, Σιπιόνι και Τουφάκη κόντρα στον Άρη
Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Άρη (29/11, στις 19:00) και θέλει να αφήσει πίσω του την ήττα από τη Μίλαν στο Φάληρο (2-4) με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να κάνει γνωστή την αποστολή για τη συγκεκριμένη μάχη.
Συγκεκριμένα, ο Βάσκος προπονητής συμπεριέλαβε μεταξύ άλλων τον Ρέτσο που είχε θέμα τραυματισμού, τον Σιπιόνι αλλά και τον νεαρό Τουφάκη.
Αναλυτικά: Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαϊλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Ζέλσον, Σιπιόνι, Φρόιλερ, Ρόκα, Τουφάκης, Κλέιτον, Μάριους, Ζότα, Γκονζάλες, Γιάρεμτσουκ.
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
#ARISOLY: The Squad 📋 https://t.co/8DXNMcMyNk— Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 28, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.