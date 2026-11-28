Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έκανε γνωστή την αποστολή που θα έχει μαζί του ενόψει της μάχης του Ολυμπιακού με τον Άρη.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Άρη (29/11, στις 19:00) και θέλει να αφήσει πίσω του την ήττα από τη Μίλαν στο Φάληρο (2-4) με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να κάνει γνωστή την αποστολή για τη συγκεκριμένη μάχη.

Συγκεκριμένα, ο Βάσκος προπονητής συμπεριέλαβε μεταξύ άλλων τον Ρέτσο που είχε θέμα τραυματισμού, τον Σιπιόνι αλλά και τον νεαρό Τουφάκη.

Αναλυτικά: Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαϊλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Ζέλσον, Σιπιόνι, Φρόιλερ, Ρόκα, Τουφάκης, Κλέιτον, Μάριους, Ζότα, Γκονζάλες, Γιάρεμτσουκ.