Ολυμπιακός - Μίλαν: Τα highlights του ματς (vid)
Η αήττητη πορεία του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League τελείωσε στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Μίλαν. Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ πήρε προβάδισμα δυο γκολ κόντρα στους Ροσονέρι, ο οποίοι όμως έκαναν την ανατροπή και έφυγαν από το Φάληρο με το «διπλό» (2-4).
Oι Πειραιώτες προηγήθηκαν στο 31ο λεπτό. Ο Πιρόλα έπιασε τη δυνατή κεφαλιά μετά από κόρνερ του Σα, με την μπάλα να πηγαίνει στο οριζόντιο, να βρίσκει τον Μενιάν και να καταλήγει στα δίχτυα για το 1-0.
Οι Ερυθρόλευκοι διπλασίασαν το προβάδισμα τους στο 49'. Ο Σα σταμάτησε την ανάπτυξη των Ιταλών, ο Γκονζάλες έδωσε στον Φρόιλερ, ο Ελβετός έβγαλε φοβερή κάθετη στον Ζότα Σίλβα και ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός εκτέλεσε τον Μενιάν για το 2-0.
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Οι Μιλανέζοι έβγαλαν αντίδραση και ανέτρεψαν το σκορ με τρία γκολ σε διάστημα 15 λεπτών. Πρωταγωνιστής ο Χάτσινσον, ο οποίος στο 56' μείωσε το σκορ με υπέροχο σουτ εκτος πειροχής κι εν συνεχεία έδωσε δύο ασίστ!
Στο 63' ο Άγγλος μπακ σέντραρε προς τον Σισέ, ο οποίος ισοφάρισε με κεφαλιά, ενώ στο 71' ο δανεικός από την Νότιγχαμ οπισθοφύλακας έβγαλε την μπαλιά, ο Κρίστιαν Πούλισικ έπιασε άψογο βολέ μέσα από την περιοχή και νίκησε τον Στέφαν Ορτέγκα για το 3-2 υπέρ της Μίλαν.
Στην τελευταία φάση του ματς, στο 90+5', η Μίλαν έφυγε στην αντεπίθεση ύστερα από κόρνερ του Ολυμπιακού, ο Χάτσινσον κουβάλησε την μπάλα, ο Πούλισικ έστρωσε στον Μορέιρα, ο οποίος πλάσαρε εύστοχα για το τελικό 2-4.
Τα highlights του Ολυμπιακός - Μίλαν
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