Δείτε τα έξι γκολ και τις καλύτερες φάσεις από την ήττα του Ολυμπιακού στην αναμέτρηση με τη Μίλαν, στο Φάληρο.

Η αήττητη πορεία του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League τελείωσε στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Μίλαν. Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ πήρε προβάδισμα δυο γκολ κόντρα στους Ροσονέρι, ο οποίοι όμως έκαναν την ανατροπή και έφυγαν από το Φάληρο με το «διπλό» (2-4).

Oι Πειραιώτες προηγήθηκαν στο 31ο λεπτό. Ο Πιρόλα έπιασε τη δυνατή κεφαλιά μετά από κόρνερ του Σα, με την μπάλα να πηγαίνει στο οριζόντιο, να βρίσκει τον Μενιάν και να καταλήγει στα δίχτυα για το 1-0.

Οι Ερυθρόλευκοι διπλασίασαν το προβάδισμα τους στο 49'. Ο Σα σταμάτησε την ανάπτυξη των Ιταλών, ο Γκονζάλες έδωσε στον Φρόιλερ, ο Ελβετός έβγαλε φοβερή κάθετη στον Ζότα Σίλβα και ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός εκτέλεσε τον Μενιάν για το 2-0.

Οι Μιλανέζοι έβγαλαν αντίδραση και ανέτρεψαν το σκορ με τρία γκολ σε διάστημα 15 λεπτών. Πρωταγωνιστής ο Χάτσινσον, ο οποίος στο 56' μείωσε το σκορ με υπέροχο σουτ εκτος πειροχής κι εν συνεχεία έδωσε δύο ασίστ!

Στο 63' ο Άγγλος μπακ σέντραρε προς τον Σισέ, ο οποίος ισοφάρισε με κεφαλιά, ενώ στο 71' ο δανεικός από την Νότιγχαμ οπισθοφύλακας έβγαλε την μπαλιά, ο Κρίστιαν Πούλισικ έπιασε άψογο βολέ μέσα από την περιοχή και νίκησε τον Στέφαν Ορτέγκα για το 3-2 υπέρ της Μίλαν.

Στην τελευταία φάση του ματς, στο 90+5', η Μίλαν έφυγε στην αντεπίθεση ύστερα από κόρνερ του Ολυμπιακού, ο Χάτσινσον κουβάλησε την μπάλα, ο Πούλισικ έστρωσε στον Μορέιρα, ο οποίος πλάσαρε εύστοχα για το τελικό 2-4.

Τα highlights του Ολυμπιακός - Μίλαν