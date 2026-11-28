Πέθανε ο Λάκης Παπαγγελής
Στο πένθος βυθίστηκε το ελληνικό ποδόσφαιρο καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών ο Βασίλης Παπαγγελής ή αλλιώς «Λάκης» όπως ήταν γνωστός στο ευρύ κοινό.
Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής των Ολυμπιακού και ΠΑΣ Γιάννινα έδινε μάχη με τον καρκίνο και εν τέλει άφησε την τελευταία του πνοή το Σάββατο (28/11), σκορπώντας τη θλίψη.
Κατά τη θητεία του στους «ερυθρόλευκους» πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 1987, ενώ έναν χρόνο νωρίτερα είχε συμμετάσχει στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον Παναθηναϊκό.
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Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή (29/11), στις 11:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοπάνων, στα Ιωάννινα.
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