Ο Αλέξης Βιρβίλης μίλησε στο Gazzetta Magazino by Elabet για την αναβολή που ζήτησε ο Ολυμπιακός στο επερχόμενο ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ.

Όπως όλα δείχνουν, το ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ που ήταν προγραμματισμένο για τις 5 Δεκεμβρίου θα αναβληθεί, καθώς οι Ερυθρόλευκοι, λόγω και των πολλών απουσιών που αντιμετωπίζουν, επέλεξαν να επικεντρωθούν στο ματς με τη Τσέλιε στη Σλοβενία για το Europa League.

Τους λόγους για τους οποίους οι Πειραιώτες επέλεξαν να αναβάλλουν τον αγώνα με την Ένωση εξήγησε στην χθεσινή (27/11) εκπομπή του Gazzetta Magazino by Elabet ο Αλέξης Βιρβίλης.

Συγκεκριμένα, ο ρεπόρτερ των Ερυθρόλευκων τόνισε πως οι πολλές απουσίες της ομάδας του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στη μεσαία γραμμή, ώθησαν τον Ολυμπιακό να πάρει μία τέτοια απόφαση, καθώς η αναμέτρηση με τη Τσέλιε είναι πιο σημαντική τη δεδομένη στιγμή.

Ωστόσο, σημείωσε χαρακτηριστικά πως αν ο Βάσκος τεχνικός είχε στη διάθεση του τουλάχιστον τον Σαντιάγκο Έσε και τον Γκουστάβο Πουέρτα, τότε η διακοπή θα πήγαινε για τον Ιανουάριο και το ματς με τον Παναθηναϊκό.