Βιρβίλης στο Gazzetta Magazino: «Αν είχε Έσε και Πουέρτα ο Ολυμπιακός, η διακοπή ίσως πήγαινε για το ματς με τον Παναθηναϊκό τον Γενάρη»
Όπως όλα δείχνουν, το ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ που ήταν προγραμματισμένο για τις 5 Δεκεμβρίου θα αναβληθεί, καθώς οι Ερυθρόλευκοι, λόγω και των πολλών απουσιών που αντιμετωπίζουν, επέλεξαν να επικεντρωθούν στο ματς με τη Τσέλιε στη Σλοβενία για το Europa League.
Τους λόγους για τους οποίους οι Πειραιώτες επέλεξαν να αναβάλλουν τον αγώνα με την Ένωση εξήγησε στην χθεσινή (27/11) εκπομπή του Gazzetta Magazino by Elabet ο Αλέξης Βιρβίλης.
Συγκεκριμένα, ο ρεπόρτερ των Ερυθρόλευκων τόνισε πως οι πολλές απουσίες της ομάδας του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στη μεσαία γραμμή, ώθησαν τον Ολυμπιακό να πάρει μία τέτοια απόφαση, καθώς η αναμέτρηση με τη Τσέλιε είναι πιο σημαντική τη δεδομένη στιγμή.
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
Ωστόσο, σημείωσε χαρακτηριστικά πως αν ο Βάσκος τεχνικός είχε στη διάθεση του τουλάχιστον τον Σαντιάγκο Έσε και τον Γκουστάβο Πουέρτα, τότε η διακοπή θα πήγαινε για τον Ιανουάριο και το ματς με τον Παναθηναϊκό.
Δείτε όλο το απόσπασμα στο Gazzetta Magazino by Elabet
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.