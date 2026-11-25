Ο Ούρος Ράτσιτς παραμένει στη Σερβία και η συμμετοχή του στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό είναι εξαιρετικά αμφίβολη, την ώρα που οι επιλογές στον άξονα περιορίζονται.

Η προσδοκία των ανθρώπων του Άρη ήταν ότι η απουσία του Ούρος Ράτσιτς από την αναμέτρηση της Τρίπολης θα αποτελούσε μια προσωρινή συνθήκη και ότι ο Σέρβος θα ήταν σε θέση να ενισχύσει την ομάδα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Όσο πλησιάζει, όμως, το παιχνίδι της Κυριακής (29/11), τόσο περιορίζονται οι πιθανότητες επιβεβαίωσης αυτού του σεναρίου.

Ο 28χρονος μέσος δεν έχει επιστρέψει ακόμη στη Θεσσαλονίκη και παραμένει στη Σερβία για την αντιμετώπιση του προβλήματος στον αχίλλειο τένοντα, έχοντας συμβουλευτεί και εξειδικευμένο γιατρό στο Βελιγράδι. Παρά την αρχική αισιοδοξία, τα δεδομένα της περίπτωσής του δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και, ακόμη κι αν οι ενοχλήσεις υποχωρήσουν τις επόμενες ημέρες, υπάρχει και η παράμετρος της αγωνιστικής ετοιμότητας, δεδομένης της αποχής του από τις προπονήσεις της ομάδας.

Η πιθανότητα να στερηθεί ο Άρης τον Ράτσιτς για δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι αποκτά μεγαλύτερη σημασία όχι μόνο λόγω της επιρροής του Σέρβου στο παιχνίδι της ομάδας, αλλά και εξαιτίας των περιορισμένων εναλλακτικών που διαθέτει ο Μιχάλης Γρηγορίου.

Σε αυτές προστέθηκε και το πρόβλημα του Τομ Ντέλε-Μπασίρου, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR, με την πρώτη εκτίμηση να κάνει λόγο για κάκωση στη γάμπα. Ανεξάρτητα από τον τραυματισμό του, πάντως, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να αποκτήσει σταθερό ρόλο και να δικαιολογήσει τις προσδοκίες που συνόδευσαν την απόκτησή του.

Υπό αυτές τις συνθήκες, το δίδυμο των Μάρτιν Χόνγκλα και Φρέντρικ Γένσεν αποκτά σαφές προβάδισμα για το ντέρμπι της Κυριακής. Οι δυο τους συνεργάστηκαν αρκετά καλά στο δεύτερο ημίχρονο της Τρίπολης, όταν ο Άρης επανήλθε στο γνώριμο 4-4-2, συμβάλλοντας στη βελτίωση της κυκλοφορίας και στην καλύτερη λειτουργία της ομάδας.

Το ζήτημα για τον Γρηγορίου, ωστόσο, δεν εξαντλείται στην επιλογή των δύο βασικών χαφ. Αφορά και τις δυνατότητες παρέμβασης μέσα στο παιχνίδι. Ο Κώστας Γαλανόπουλος έχει υποχωρήσει αισθητά στην αγωνιστική ιεραρχία, μένοντας εκτός αποστολής στις αναμετρήσεις με Παναιτωλικό και Αστέρα, ενώ ο νεαρός Μιχάλης Βοριαζίδης έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι στιγμής αποκλειστικά στο Κύπελλο.