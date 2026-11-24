Ο Ντέλε-Μπασίρου αποχώρησε τραυματίας από την Τρίπολη και οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για κάκωση στη γάμπα, με τις εξετάσεις να δείχνουν το μέγεθος του προβλήματος.

Με ένα νέο αγωνιστικό ζήτημα επέστρεψε ο Άρης από την Τρίπολη, καθώς η κατάσταση του Τομ Ντέλε-Μπασίρου βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο ενόψει και του ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό.

Ο Αγγλονιγηριανός μέσος αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR, λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, και οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για κάκωση στη γάμπα.

Η ακριβής εικόνα του τραυματισμού θα ξεκαθαρίσει από αύριο (25/11), όταν ο ποδοσφαιριστής θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις. Μέχρι τότε δεν μπορεί να γίνει ασφαλής εκτίμηση ούτε για τον χρόνο που ενδεχομένως θα χρειαστεί να μείνει εκτός ούτε, φυσικά, για τη διαθεσιμότητά του απέναντι στον Ολυμπιακό.

Το συγκεκριμένο ζήτημα αποκτά επιπλέον σημασία λόγω των προβλημάτων που έχει αντιμετωπίσει το τελευταίο διάστημα ο Άρης στον άξονα. Ο Ούρος Ράτσιτς απουσίασε από την Τρίπολη λόγω του προβλήματος στον αχίλλειο τένοντα (σ.σ. εκτός απρόοπτου θα είναι διαθέσιμος για το ματς με τον Ολυμπιακό), ενώ ο Μάρτιν Χόνγκλα είχε προλάβει οριακά το παιχνίδι μετά τις ενοχλήσεις των προηγούμενων ημερών. Ο Ντέλε-Μπασίρου επέστρεψε στο αρχικό σχήμα απέναντι στον Αστέρα, στο 4-2-3-1 που επέλεξε αρχικά ο Μιχάλης Γρηγορίου, πριν αναγκαστεί να αποχωρήσει και να αντικατασταθεί από τον Τίνο Καντεβέρε.

Στο μεταξύ, οι «κιτρινόμαυροι» επέστρεψαν τα μεσάνυχτα της Δευτέρας από την Τρίπολη και το μεσημέρι της Τρίτης (24/11) βρέθηκαν ξανά στις εγκαταστάσεις του Ρυσίου. Όσοι αγωνίστηκαν ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκατάστασης, ενώ οι υπόλοιποι δούλεψαν σε υψηλότερη ένταση.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ προπονήθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης στις προπονητικές εγκαταστάσεις.

Στη σημερινή προπόνηση χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Αποθεραπεία και αποκατάσταση για το πρώτο, ενώ για το δεύτερο γκρουπ το πρόγραμμα περιλάμβανε νευρομυϊκή ενεργοποίηση, passing drills, παιχνίδια διατήρησης της μπάλας (με υπεραριθμία) και αγωνιστικό παιχνίδι με έμφαση στο γρήγορο τελείωμα.

Ο Τομ Ντέλε-Μπασίρου, που τραυματίστηκε στη χθεσινή αναμέτρηση στην Τρίπολη, αύριο θα υποβληθεί σε εξετάσεις (η πρώτη εκτίμηση δείχνει κάκωση στη γάμπα).

Αύριο, Τετάρτη, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας θα έχουν ρεπό.

Η επόμενη προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το πρωί της Πέμπτης (26/11) στις προπονητικές εγκαταστάσεις ενόψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Κλεάνθης Βικελίδης (29/11, 19:00), στο πλαίσιο της 12ης Αγωνιστικής της “Stoiximan Super League” της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027».