Στο πρόγραμμα που διαχειρίστηκε ο Άρης, το 4-4-2 αποδείχθηκε ικανοποιητικό ως προς τον στόχο της ομάδας και πλέον θα δοκιμαστεί και στα μεγάλα παιχνίδια.

Περίπου 48 ώρες πριν τη σέντρα στο «Novibet Stadium Κλεάνθης Βικελίδης» με τον Ολυμπιακό υπάρχει μόνο μια αμφιβολία για τη διαθεσιμότητα του συνόλου των ποδοσφαιριστών. Προφανώς οι πιθανότητες δεν είναι υπέρ του Ούρος Ράσιτς από τη στιγμή που (και) σήμερα (27/11) ακολούθησε θεραπεία και δεν πάτησε στο χορτάρι. Θα στοιχειοθετήσει έκπληξη η παρουσία του στο γήπεδο καθώς δεν έχει προπονηθεί εδώ και διάστημα περίπου δύο εβδομάδων. Κι έτσι, τα κουκιά είναι μετρημένα για τον Μιχάλη Γρηγορίου ως προς τις αποφάσεις του τόσο σε πρόσωπα όσο και σε σχηματισμό.

Ξεκινώντας από την εντός έδρας ισοπαλία με τον Ηρακλή έως και το δεύτερο ημίχρονο του πρόσφατου αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης, ο έμπειρος τεχνικός εμπιστεύτηκε και επέμεινε στο σχήμα με δύο επιθετικούς. Δεν το έκανε στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα στην Τρίπολη χρησιμοποιώντας σχήμα με τρεις στον άξονα (σ. σ. Χόνγκλα, Μπασίρου και τον Γένσεν σε προωθημένο ρόλο), ξεκάθαρα το μετάνιωσε, γι’ αυτό επανέφερε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις στο δεύτερο μέρος του ίδιου αγώνα. Βάσει απόδοσης, φάνηκε ότι το γκρουπ έχει συνηθίσει να παίζει το 4-4-2.

Από τη μία πλευρά, εμπεριέχει αριθμητικό μειονέκτημα στον άξονα, από την άλλη όμως εξυπηρετεί την πίεση στην πρώτη γραμμή άμυνας και οδηγεί στη δημιουργία περισσοτέρων προϋποθέσεων στην επίθεση. Πέραν των πέντε νικών σε σύνολο επτά αγώνων, οι «κίτρινοι» σημείωσαν 12 γκολ σ’ αυτά τα παιχνίδια ενώ είχαν και παθητικό επτά τερμάτων. Δεν σκόραραν στη Λιβαδειά, ομοίως και απέναντι στον Ηρακλή σ’ ένα παιχνίδι όμως με 20+ τελικές προσπάθειες και κάμποσα xgoals.

Ενόψει του εντός έδρας αγώνα με τον Ολυμπιακό, μάλλον ήρθε η στιγμή της δοκιμής του 4-4-2 και σε παιχνίδι υψηλότερου βαθμού δυσκολίας καθώς στις αναμετρήσεις με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, ο Άρης είχε παραταχθεί με τρεις στον άξονα και τον Τίνο Καντεβέρε στην κορυφή της επίθεσης. Στο διάστημα της προετοιμασίας, ο Μιχάλης Γρηγορίου προχώρησε σε δοκιμές, το πιθανότερο είναι όμως να χρησιμοποιήσει το σχήμα που του εξασφάλισε νίκες και αγωνιστική σταθερότητα.

Ενδεχομένως να «μετρήσει» στις σκέψεις του και η απουσία των Τσικίνιο, Έσε για τον Ολυμπιακό, δύο ποδοσφαιριστών με κομβικό ρόλο στον άξονα των Πειραιωτών. Στον πρόσφατο αγώνα με τη Μίλαν, οι «ερυθρόλευκοι» έπαιξαν με πεντάδα στην άμυνα και δύο παίκτες στον άξονα ενώ στον προηγούμενο για το ελληνικό Πρωτάθλημα, Φορτούνης και Ζότα Σίλβα εναλλάσσονταν σε άξονα και άκρα.