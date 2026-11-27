Ο Μιχάλης Γρηγορίου αναφέρθηκε στις υψηλές απαιτήσεις του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, στη βαθμολογική δυναμική του Άρη και στην ανάγκη στήριξης από τον κόσμο.

Η βαθμολογική συγκομιδή του Άρη στις πρώτες 11 αγωνιστικές έχει διαμορφώσει ένα καλό υπόβαθρο ενόψει των διαδοχικών ντέρμπι που ακολουθούν, με τον Μιχάλη Γρηγορίου να προσδοκά ανάλογη συνέχεια, αναγνωρίζοντας παράλληλα τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της κυριακάτικης (29/11) αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Μιλώντας στη Nova, ο προπονητής του Άρη στάθηκε αρχικά στην κατάσταση της ομάδας του, η οποία μετρά πέντε νίκες στα τελευταία έξι παιχνίδια Πρωταθλήματος. «Είμαστε πολύ καλά και ψυχολογικά και βαθμολογικά. Είμαστε στις θέσεις που θέλουμε να είμαστε προς το παρόν και βέβαια προσβλέπουμε ψηλότερα, αλλά αυτή τη στιγμή η κατάσταση της ομάδας είναι καλή και ευελπιστώ ότι θα έχουμε συνέχεια σε όλα αυτά».

Ο Γρηγορίου έθεσε ψηλά τον πήχη των απαιτήσεων από τους ποδοσφαιριστές του ενόψει του ντέρμπι, υπογραμμίζοντας ότι τα περιθώρια λάθους απέναντι στους «ερυθρόλευκους» είναι ιδιαίτερα περιορισμένα. «Δύσκολο παιχνίδι και θα πρέπει να είμαστε αλάνθαστοι, αν θέλουμε να διεκδικήσουμε κάτι και να δώσουμε συνέχεια στις εμφανίσεις και στα αποτελέσματα. Θα πρέπει να κάνουμε ένα εξαιρετικό παιχνίδι για να πάρουμε αυτό που θέλουμε».

Αναλύοντας τα χαρακτηριστικά του αντιπάλου, ο Έλληνας τεχνικός στάθηκε τόσο στην ατομική ποιότητα των ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού όσο και στην εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα μετά την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία της. «Ο Ολυμπιακός έχει πολύ καλή ατομική ποιότητα και εκτός από αυτό, από τη στιγμή που ανέλαβε ο νέος προπονητής έχει μια διαφορετική εικόνα. Είναι μια ομάδα που δεν σου συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Θα πρέπει να είμαστε αλάνθαστοι, να μπορέσουμε να είμαστε καθοριστικοί σε σημεία του παιχνιδιού που θα πρέπει να βγάλουμε πράγματα στην έδρα μας και γενικά υψηλά στάνταρ απόδοσης».

Λίγες ημέρες μετά τη δημόσια έκκλησή του στην Τρίπολη, ο Μιχάλης Γρηγορίου επανήλθε στο ζήτημα της παρουσίας των φιλάθλων του Άρη στο γήπεδο, στέλνοντας νέο μήνυμα ενόψει της Κυριακής.

«Είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να έρθει ο κόσμος να παρακολουθήσει την προσπάθεια που κάνουμε. Τον έχουμε ανάγκη, τον θέλουμε δίπλα μας. Προφανώς όλοι γνωρίζουν τη δυναμική του κόσμου του Άρη».