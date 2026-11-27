Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ βλέπει τα προβλήματά του να μην μειώνονται και επιδιώκει την καλύτερη δυνατή κατάρτιση 11άδας για το Ολυμπιακός - Άρης.

Με δεδομένο ότι για τον Ολυμπιακό υπάρχει πλέον και το πρόβλημα τραυματισμού του Ρέτσου ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έχει να διαχειριστεί ένα ακόμα τέτοιο ζήτημα. Ο Βάσκος προπονητής των Πειραιωτών έχει τον προβληματισμό του για το τι 11άδα θα κατεβάσει κόντρα στον Άρη με το βασικό ζητούμενό του να είναι να προκύψει το καλύτερο δυνατό αρχικό σχήμα.

Η αίσθηση που υπάρχει είναι για επιστροφή σε 4άδα άμυνας συγκριτικά με το 3-4-3 απέναντι στη Μίλαν. Μία εκτίμηση με γκολκίπερ τον Ορτέγκα και άμυνα με Τικνιζάν, Πιρόλα, Σμαϊλοβιτς ή Κάρμο και Σάλιακα. Στον άξονα τον πρώτο λόγο θα έχουν οι Σιπιόνι και Φρόιλερ και ως τριάδα πίσω από τον φορ Μάριους δυνατοί υποψήφιοι θα είναι οι Ζότα, Ρόκα και Φορτούνης. Υπό προϋποθέσεις θέση στην αρχική 11άδα θα διεκδικεί και ο Γκουστάβο Σα.

Θυμίζουμε ότι ο Βάσκος ερωτηθείς για τον αγώνα με τον Άρη είπε στη NOVA: «Υπάρχουν πολλά παιχνίδια που παραδοσιακά θεωρούνται δύσκολα. Γνωρίζουμε τη δυσκολία κάθε αγώνα απέναντι σε οποιαδήποτε ομάδα του πρωταθλήματος. Γιατί; Επειδή ο Ολυμπιακός είναι ένας από τους συλλόγους αναφοράς και όλες οι ομάδες θέλουν να κερδίσουν τον Ολυμπιακό. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι όλα τα παιχνίδια πρωταθλήματος έχουν δυσκολίες.

Ο Άρης είναι ακόμη ένα από αυτά, με διαφορετικά χαρακτηριστικά από άλλα. Αλλά δύσκολο ήταν και το παιχνίδι με την Κηφισιά, δύσκολο ήταν και με τον Παναιτωλικό, δύσκολο ήταν και με την Καλαμάτα. Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δυσκολία και σημαντικό ρόλο παίζει και η κατάσταση στην οποία φτάνεις σε κάθε παιχνίδι. Ξέρουμε, λοιπόν, τι έχουμε μπροστά μας. Ταυτόχρονα όμως είμαστε ο Ολυμπιακός, θέλουμε να παραμείνουμε ψηλά στη βαθμολογία και χθες παρουσιάσαμε εξαιρετική εικόνα για 60 λεπτά απέναντι στη Μίλαν. Αυτό που θέλουμε είναι αυτά τα 60 λεπτά που είδαμε απέναντι στη Μίλαν να τα δούμε για 90 λεπτά απέναντι στον Άρη».