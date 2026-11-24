Ο Σερίφ Εντιαγέ μπορεί να πανηγυρίζει ξανά την κατάκτηση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, μετά τη δικαίωση της Σενεγάλης στο CAS. Η ανάρτηση του επιθετικού του ΠΑΟΚ με το τρόπαιο και τα δύο αστέρια!

Δέκα μήνες μετά τον επεισοδιακό τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής στο Ραμπάτ, ο Σερίφ Εντιαγέ πανηγυρίζει για δεύτερη φορά την κατάκτηση του ίδιου τροπαίου!

Ο Σενεγαλέζος επιθετικός του ΠΑΟΚ υποδέχθηκε την είδηση της δικαίωσης της εθνικής ομάδας της πατρίδας του στο Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο της Λωζάννης (CAS) με μια φωτογραφία από τους πανηγυρισμούς του Ιανουαρίου. Τυλιγμένος με τη σημαία της Σενεγάλης, με το μετάλλιο του πρωταθλητή στον λαιμό και το τρόπαιο υψωμένο στον ουρανό. Δίχως πολλά λόγια, ο Εντιαγέ συνόδευσε την ανάρτησή του στο Instagram με δύο αστέρια, όσα και τα Κύπελλα Εθνών Αφρικής που έχουν κατακτήσει τα «λιοντάρια της Τεράνγκα».

Το CAS έκανε ομόφωνα δεκτή την έφεση της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Σενεγάλης, ακυρώνοντας την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της CAF, η οποία στις 17 Μαρτίου είχε αφαιρέσει τον τίτλο από τους Σενεγαλέζους και είχε κατακυρώσει τον τελικό υπέρ του Μαρόκου με 3-0.

Το δικαστήριο της Λωζάννης έκρινε ότι ο διαιτητής του τελικού είχε την αρμοδιότητα να συνεχίσει την αναμέτρηση μετά την προσωρινή αποχώρηση των Σενεγαλέζων, επαναφέροντας σε ισχύ το 1-0 της 18ης Ιανουαρίου, που είχε διαμορφωθεί στην παράταση με το γκολ του Παπέ Γκέιγ.

Ο Εντιαγέ είχε βάλει το δικό του λιθαράκι στη διαδρομή προς την κορυφή της Αφρικής. Ο νυν επιθετικός του ΠΑΟΚ είχε αγωνιστεί σε πέντε από τα επτά παιχνίδια της Σενεγάλης, πετυχαίνοντας δύο γκολ, απέναντι στην Μποτσουάνα και το Μπενίν, σε μόλις 69 λεπτά συμμετοχής.

Είχε αγωνιστεί τόσο στον προημιτελικό με το Μάλι όσο και στον ημιτελικό με την Αίγυπτο, ενώ στον μεγάλο τελικό απέναντι στο Μαρόκο πέρασε ως αλλαγή στο φινάλε της κανονικής διάρκειας και αγωνίστηκε στην παράταση.

Ο Σενεγαλέζος φορ, που την Κυριακή είχε ένα γκολ και μία ασίστ στο 4-0 του ΠΑΟΚ επί της Κηφισιάς, είχε έναν ακόμη λόγο να χαμογελά την Τρίτη (24/11). Ο τίτλος του πρωταθλητή Αφρικής επέστρεψε στο βιογραφικό του!