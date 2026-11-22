Η Κηφισιά έπαιξε με δέκα παίκτες από το 19' λόγω αποβολής του Φαν Άιμα και ο πεινασμένος ΠΑΟΚ δεν έχασε την ευκαιρία να επικρατήσει με 4-0 και ηγέτη τον αρχηγό Ζίβκοβιτς που πέτυχε χατ τρικ.

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς γιόρτασε την ανανέωση του συμβολαίου του με το πρώτο του χατ τρικ στον ΠΑΟΚ, οδηγώντας τον Δικέφαλο στο εμφατικό 4-0 επί της Κηφισιάς στην Τούμπα. Οι «ασπρόμαυροι» αξιοποίησαν την αποβολή του Φαν Άιμα από το 19ο λεπτό.

Ο Λίσι διατήρησε το 4-4-2

Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του υποδεχόμενος την Κηφισιά στην Τούμπα, με τον Αλέσιο Λίσι να επιμένει στον σχηματισμό 4-4-2, προχωρώντας σε αλλαγές προσώπων και ρόλων στη μεσαία γραμμή και την επίθεση.

Η σημαντικότερη επιλογή του Ιταλού προπονητή αφορούσε την παρουσία του Ανέστη Μύθου στο αρχικό σχήμα, δίπλα στον Σερίφ Εντιαγέ. Ο νεαρός επιθετικός πήρε θέση στην κορυφή της επίθεσης αντί του Σιμόν Μπάνζα, ο οποίος έμεινε στον πάγκο, καθώς επέστρεψε πολύ αργά στη Θεσσαλονίκη από τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα της χώρας του και είχε περιορισμένο χρόνο προετοιμασίας με τους συμπαίκτες του.

Ενδιαφέρον παρουσίαζε και η διάταξη στη μεσαία γραμμή, με τον Χρήστο Ζαφείρη να τοποθετείται ξανά στην αριστερή πλευρά και τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς να αναλαμβάνει τη δεξιά. Στον άξονα αγωνίστηκαν οι Σανταμαρία και Ούγκρεσιτς, με τον τελευταίο να παίρνει θέση δίπλα στον Ισπανό μέσο.

Κάτω από τα δοκάρια βρέθηκε ο Αντώνης Τσιφτσής, με τους Κένι και Γιαννούλη στα δύο άκρα της άμυνας και τους Χατζηδιάκο και Ντιέγκο Κόστα να συνθέτουν το δίδυμο των κεντρικών αμυντικών.

Από την άλλη πλευρά, ο Σεμπάστιαν Λέτο είχε να διαχειριστεί σημαντικά προβλήματα απουσιών, καθώς η Κηφισιά παρατάχθηκε στην Τούμπα χωρίς πέντε τιμωρημένους ποδοσφαιριστές. Οι Τζέρεμι Αντόνισε, Κωνσταντίνος Ρουκουνάκης, Τιάγκο Μάνσο και Ζέρσον Σόουζα βρίσκονταν ήδη στο ποινολόγιο της Super League, ενώ προστέθηκε και ο Άνχελο Σαγκάλ, ο οποίος συμπλήρωσε κάρτες στη νίκη επί του Βόλου στο Πανθεσσαλικό.

Ο Αργεντινός τεχνικός επέλεξε τον Αναγνωστόπουλο κάτω από τα δοκάρια, με τους Αποστολάκη, Φαν Έιμα, Ζολιμπουά και Αμπάντα στην τετράδα της άμυνας. Οι Γιάγκνε και Κουσουλός αποτέλεσαν το δίδυμο των κεντρικών χαφ, ενώ οι Μπένι, Πόμπο και Κυριόπουλος κινήθηκαν πίσω από τον Χριστόπουλο, που βρέθηκε στην κορυφή της επίθεσης.

Ο Ζίβκοβιτς χτύπησε νωρίς, η Κηφισιά έμεινε με δέκα

Ο ΠΑΟΚ χρειάστηκε μόλις τέσσερα λεπτά για να ανοίξει το σκορ στην Τούμπα. Ο Κένι με εξαιρετική μπαλιά βρήκε τον Ζίβκοβιτς στην πλάτη της άμυνας και ο Σέρβος αρχηγός πλάσαρε τον Αναγνωστόπουλο για το 1-0, πανηγυρίζοντας το πρώτο του γκολ μετά την ανανέωση του συμβολαίου του.

Οι αριθμητικές ισορροπίες άλλαξαν στο 19ο λεπτό. Ο VAR Φωτιάς κάλεσε τον διαιτητή Τζήλο να εξετάσει το μαρκάρισμα του Φαν Άιμα στον Κένι και, μετά την εξέταση της φάσης, ο διεθνής στόπερ από το Κουρασάο αντίκρισε απευθείας κόκκινη κάρτα. Ο Λέτο αναγκάστηκε να προσαρμόσει τη διάταξη της Κηφισιάς, γυρίζοντας τον Κούσουλο στην άμυνα για να καλύψει το κενό του αποβληθέντα Φαν Άιμα.

Με παίκτη παραπάνω, οι «ασπρόμαυροι» πίεσαν για δεύτερο γκολ. Στο 21' ο Αναγνωστόπουλος μπλόκαρε την καρφωτή κεφαλιά του Ούγκρεσιτς από σέντρα του Γιαννούλη, ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Εντιαγέ δεν κατάφερε να σκοράρει με προβολή, έπειτα από κάθετη πάσα του Κένι και παράλληλο γύρισμα του Ζίβκοβιτς.

Ωστόσο, μετά το πρώτο ημίωρο ο ΠΑΟΚ χαμήλωσε αισθητά τον ρυθμό του. Ο Λέτο, παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, ζητούσε από τους παίκτες του να μη μείνουν κλεισμένοι πίσω, αλλά να κυκλοφορήσουν την μπάλα και να αναζητήσουν χώρους στην επίθεση. Ο Πόμπο δοκίμασε το πόδι του από τα 30 μέτρα στο 29', ενώ η μεγαλύτερη ευκαιρία των φιλοξενούμενων ήρθε στο 44'. Από λάθος του Ούγκρεσιτς, η Κηφισιά έφυγε στην αντεπίθεση, ο Κυριόπουλος επιχείρησε εξαιρετικό πλασέ και ο Τσιφτσής, με πολύ καλά αντανακλαστικά, απέκρουσε σε κόρνερ, κρατώντας το 1-0 μέχρι την ανάπαυλα.

Ο Ζίβκοβιτς υπέγραψε τη νίκη με το πρώτο του χατ τρικ στον ΠΑΟΚ!

Ο ΠΑΟΚ μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο αποφασισμένος να τελειώσει το παιχνίδι και μέσα σε δέκα λεπτά μετέτρεψε το εύθραυστο 1-0 σε θρίαμβο. Στο 49' ο Εντιαγέ έχασε απίστευτη ευκαιρία, όταν ο Αναγνωστόπουλος έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του, αλλά ο Σενεγαλέζος επιθετικός αστόχησε από πλεονεκτική θέση. Δύο λεπτά αργότερα, πάντως, πήρε το αίμα του πίσω. Ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα μετά την προσπάθεια του Ζαφείρη και ο Εντιαγέ, αυτή τη φορά, πλάσαρε σε κενή εστία για το 2-0.

Στο 55' ανέλαβε ξανά δράση ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Ο Εντιαγέ του έστρωσε την μπάλα στο ύψος της μεγάλης περιοχής και ο Σέρβος, με εξαιρετικό πλασέ, νίκησε τον Αναγνωστόπουλο για το 3-0, κλειδώνοντας ουσιαστικά τη νίκη. Τέσσερα λεπτά αργότερα έστειλε ξανά την μπάλα στα δίχτυα, αξιοποιώντας μια εκπληκτική κάθετη πάσα του Σανταμαρία, όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ στην αρχή της φάσης.

Στο 63' η Τούμπα σηκώθηκε για να χειροκροτήσει τον Κίριλ Ντεσπόντοφ. Ο Βούλγαρος επέστρεψε σε επίσημο παιχνίδι του ΠΑΟΚ για πρώτη φορά από τον περασμένο Μάρτιο, περνώντας στη θέση του Εντιαγέ και παίρνοντας θέση στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Ταυτόχρονα, ο Λουσέ αντικατέστησε τον Ζαφείρη.

Το προσωπικό σόου του Ζίβκοβιτς ολοκληρώθηκε στο 73'. Τέσσερα λεπτά νωρίτερα ο αρχηγός του ΠΑΟΚ είχε ανατραπεί στην περιοχή από τον Αμπάντα, όμως αρχικά υποδείχθηκε οφσάιντ. Ο VAR επανεξέτασε τη φάση, κάλεσε τον Τζήλο στο μόνιτορ και ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι. Ο Σέρβος ανέλαβε την εκτέλεση, ευστόχησε για το 4-0 και πέτυχε το πρώτο του χατ τρικ με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, από τον Σεπτέμβριο του 2020 που ήρθε στην Τούμπα, λίγες ημέρες μετά την υπογραφή του νέου συμβολαίου του.

Η Κηφισιά, παρά το βαρύ σκορ και το αριθμητικό μειονέκτημα, συνέχισε να αναζητά το γκολ. Στο 79' ο Πόμπο βρήκε τον Θεοδωρίδη, ο οποίος απέφυγε τον Ντιέγκο Κόστα και βρέθηκε απέναντι στον Τσιφτσή, αλλά ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ απέκρουσε το πλασέ του, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του.

MVP: Τρία γκολ, ηγετική εμφάνιση από Αντρίγια Ζίβκοβιτς και απόλυτος πρωταγωνιστής. Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ γιόρτασε με χατ τρικ την ανανέωση του συμβολαίου του.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Ο Σανταμαρία κυριάρχησε στον άξονα, ενώ ο Κένι δημιούργησε το πρώτο γκολ και ήταν διαρκής απειλή από δεξιά.

Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ο Αμπάντα αντιμετώπισε πολλά προβλήματα από το ξεκίνημα, είδε κίτρινη κάρτα και υπέπεσε στο πέναλτι που έφερε το 4-0.

Η ΓΚΑΦΑ: Η αδυναμία των φιλοξενούμενων να απομακρύνουν την μπάλα στη φάση του 2-0 έδωσε στον Εντιαγέ την ευκαιρία να σκοράρει σε κενή εστία.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο VAR Φωτιάς σωστά κάλεσε και διόρθωσε τον διαιτητή Τζήλο για να αναβάθμιση κάρτας στον Φαν Άιμα στο μαρκάρισμα με τις τάπες πάνω στον Κένι. Στο 71’ για δεύτερη φορά ο Φωτιάς διόρθωσε τον Τζήλο και τον βοηθό του στη φάση του πέναλτι που κέρδισε ο Ζίβκοβιτς. Φυσικά δεν υπάρχει κανένα πέναλτι στην πτώση του Πόμπο στο πρώτο ημίχρονο.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο ΠΑΟΚ αξιοποίησε το γρήγορο προβάδισμα και το αριθμητικό πλεονέκτημα, καθαρίζοντας το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ζίβκοβιτς έκανε τη διαφορά με τρία γκολ, απέναντι σε μια Κηφισιά που προσπάθησε, αλλά πλήρωσε ακριβά τα αμυντικά της λάθη.

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Τσιφτσής, Κένι (74’ Ελουστόντο), Χατζηδιάκος, Ντιέγκο Κόστα, Γιαννούλης, Ζίβκοβιτς (74’ Καμαρά), Σανταμαρία, Ούγκρεσιτς, Ζαφείρης (63’ Λουσέ), Εντιαγέ (63’ Ντεσπόντοφ), Μύθου (81’ Χατσίδης)

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Φαν Έιμα, Ζολιμπουά, Αμπάντα (77’ Πολυκράτης), Γιάγκνε, Κουσουλός (46’ Πέτκοφ), Μπένι (60’ Δοϊρανλής), Πόμπο, Κυριόπουλος (60’ Εμπουλά), Χριστόπουλος (60’ Θεοδωρίδης).