Ο Σάββας Τζιομπάνογλου αποκάλυψε στο Gazzetta Magazino τους λόγους που ο Τέλης Μυστακίδης δεν έχει πλέον δική του σουίτα στην Τούμπα.

Ο Σάββας Τζιμπάνογλου μίλησε στο Gazzetta Magazino σχετικά με τις σχέσεις ανάμεσα στην ΠΑΕ και την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, αλλά και για τους λόγους που ο Τέλης Μυστακίδης δεν έχει πλέον δική του σουίτα στην Τούμπα.

Ο ίδιος επεσήμανε πως έχουν γίνει πολλά πράγματα με πρωτοβουλία του Γιώργου Σαββίδη, ο οποίος θέλει να στείλει ένα μήνυμα ενότητας μεταξύ του ποδοσφαιρικού και του μπασκετικού ΠΑΟΚ, λέγοντας χαρακτηριστικά πως είναι ευλογία για τον Δικέφαλο του Βορρά το να έχει δύο πολύ ισχυρούς επιχειρηματίες στο τιμόνι των δύο αυτών τμημάτων.