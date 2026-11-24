Τη χαρά του για το πρώτο του χατ-τρικ με τον ΠΑΟΚ και την είσοδο στην Τούμπα αγκαλιά με τα παιδιά του μοιράστηκε στα social media ο αρχηγός του Δικέφαλου

Τη δική του συνέχεια μέσα από τα social media έδωσε ο Άντριγια Ζίβκοβιτς στην ονειρική βραδιά που έζησε στην Τούμπα απέναντι στην Κηφισιά, λίγες ημέρες μετά την υπογραφή του νέου του συμβολαίου με τον ΠΑΟΚ.

Ο αρχηγός του Δικεφάλου, ο οποίος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο κρατώντας αγκαλιά τα δύο του παιδιά και στη συνέχεια πέτυχε το πρώτο χατ-τρικ της καριέρας του με τα ασπρόμαυρα, ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξή του, τονίζοντας πως νιώθει τη Θεσσαλονίκη και την Τούμπα σπίτι του.

«Μια ξεχωριστή βραδιά για μένα, καθώς μοιράστηκα αυτή τη στιγμή στην Τούμπα με τα παιδιά μου και σημείωσα χατ τρικ. Δεν θα μπορούσα να ζητήσω κάτι περισσότερο. Σας ευχαριστώ για την άνευ όρων αγάπη και στήριξή σας. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων που αποτελώ μέρος της ασπρόμαυρης οικογένειας και περήφανος που αποκαλώ αυτό το μέρος σπίτι μου», έγραψε ο Σέρβος εξτρέμ.