O ΟΦΗ ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας με τον διεθνή με την Εθνική Ελπίδων στόπερ, Κωνσταντίνο Κωστούλα.

Ο ΟΦΗ φρόντισε να ανταμείψει και να «δέσει» ακόμα περισσότερο ένα από τα πλέον πολύτιμα περιουσιακά του στοιχεία. Ο λόγος για τον Κωνσταντίνο Κωστούλα, ο οποίος λίγες μέρες μετά την πρόκριση της Eθνικής Ελπίδων στην τελική φάση του Euro U21 υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τους Κρητικούς.

Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας έκαναν αναπροσαρμογή στις απολαβές του νεαρού στόπερ, ο οποίος επέκτεινε τη συνεργασία του με τον Όμιλο κατά ένα έτος σε σχέση με το προηγούμενο συμβόλαιο του, ήτοι έως το 2029.

Ο 21χρονος κεντρικός αμυντικός ήταν από τους βασικούς συντελεστές της ομάδας του Χρήστου Κόντη στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας και του Super Cup, στον τελικό του οποίου σκόραρε κόντρα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Την τρέχουσα σεζόν μετράει 13 εμφανίσεις, ενώ συνολικά έχει φορέσει τα ασπρόμαυρα 43 φορές.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την αναπροσαρμογή συμβολαίου και την επέκταση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Κωνσταντίνο Κωστούλα, ως το καλοκαίρι του 2029.

Από το καλοκαίρι του 2025, όταν εντάχθηκε στην οικογένεια του ΟΦΗ, ο Κωνσταντίνος έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη όλων με την αγωνιστική του ποιότητα, τη συνέπεια και τη νοοτροπία του. Μια πορεία που επιβεβαιώνεται τόσο από τις εξαιρετικές εμφανίσεις του με την ασπρόμαυρη φανέλα, όσο και από την καθοριστική συμβολή του στην πρόσφατη επιτυχία της Εθνικής Ελπίδων.

Ο Κωστούλας μετρά 42 συμμετοχές ως ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ, συμβάλλοντας με ουσιαστικό τρόπο στην πορεία της ομάδας μας προς την κατάκτηση τόσο του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson όσο και του Super Cup.

Το γεγονός ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τα χρώματα του ΟΦΗ, για την επόμενη τριετία, αποτελεί επιβεβαίωση εμπιστοσύνης στις δυνατότητές του, αλλά και μια ακόμα έμπρακτη απόδειξη της φιλοσοφίας που υπάρχει για “επένδυση” σε νεαρούς ποδοσφαιριστές με προοπτική και φιλοδοξίες. Επιπλέον αποτελεί επιλογή που βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και φυσικά στην κοινή επιθυμία για περισσότερες επιτυχίες στο μέλλον».