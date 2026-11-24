Ο Μιχάλης Μπακάκης ανέλυσε στο χθεσινό (23/11) Gazzetta Magazino αν έπρεπε να δοθεί κόκκινη κάρτα στον Ταμπόρδα

Στο χθεσινό (23/11) Gazzetta Magazino, συζητήθηκε το θέμα σχετικά με το αν θα έπρεπε να είχε δοθεί κόκκινη κάρτα στον Ταμπόρδα μετά το φάουλ του στον Σιέλη, στην περασμένη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ.

Συγκεκριμένα, ο Μιχάλης Μπακάκης χαρακτήρισε την φάση ως «ο ορισμός της κόκκινης» και ξεκαθάρισε πως ο Παναθηναϊκός δεν ευνοείται εσκεμμένα ωστόσο γίνονται συνεχόμενα διαιτητικά λάθη που τον οδηγούν στην συγκεκριμένη κατάσταση. Θεωρεί πως το τριφύλλι δίκαια βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα καθώς βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση την προκειμένη περίοδο, με τον Ολυμπιακό να τον ακολουθεί.

Όσον αφορά τη φάση, δήλωσε πως ακόμα και αν ήταν ένα φάουλ που δεν μπορούσε να φανεί ξεκάθαρα live θα έπρεπε να ελεγχθεί από το VAR για να παρθεί η σωστή απόφαση. Μάλιστα, ανέφερε πως όλη αυτή η ένταση προκαλείται γιατί είναι διαφορετικό να δίνεται μια κόκκινη κάρτα στο 35' όταν το σκορ είναι ακόμα 0-0, καθώς έτσι θα μπορούσε να αλλάξει όλη η εξέλιξη του παιχνιδιού και διαφορετικό αν δινόταν κοντά στο τέλος του αγώνα με οποιαδήποτε ομάδα να προηγείται.