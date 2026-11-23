Superleague, η βαθμολογία: Ο Άρης «έπιασε» τον ΠΑΟΚ
- Το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής της Superleague
- H βαθμολογία της Superleague
- Επόμενη αγωνιστική της Superleague (12η)
Με το «διπλό» του Άρη επί του Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη ολοκληρώθηκε η 11η αγωνιστική της Superleague. Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου ευνοήθηκε από το αυτογκόλ του Χρυσόπουλου στο φινάλε κι έπιαε τον 4ο ΠΑΟΚ στους 22 βαθμούς.
Το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής της Superleague
- Καλαμάτα – ΑΕΚ 0-1
- Λεβαδειακός – Ατρόμητος 1-1
- Παναιτωλικός – Βόλος ELABET 1-0
- Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 2-0
- Ολυμπιακός – Ηρακλής 6-2
- ΠΑΟΚ – Κηφισιά Tutu Deals 4-0
- Αστέρας AKTOR – Αρης 0-1
H βαθμολογία της Superleague
1. Παναθηναϊκός 30
2. Ολυμπιακός 26
3. ΑΕΚ 23 (10 αγώνες)
4. ΠΑΟΚ 22
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5. Άρης 22
6. ΟΦΗ 17
7. Κηφισιά Tutu Deals 14
8. Παναιτωλικός 12
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9. Καλαμάτα 12
10. Ηρακλής 10
11.Αστέρας AKTOR 7
12.Ατρόμητος 7 (10 αγώνες)
13. Λεβαδειακός 7
14. Bόλος Elabet 0
* Ο Βόλος Elabet έχει -3 βαθμούς
** Η αναμέτρηση Ατρόμητος – ΑΕΚ θα διεξαχθεί στις 16/12
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Επόμενη αγωνιστική της Superleague (12η)
Σάββατο 28 Νοεμβρίου
- Βόλος ELABET – Αστέρας AKTOR (5μμ)
- Ηρακλής – Παναιτωλικός (5μμ)
- Κηφισιά Tutu Deals – Καλαμάτα (8μμ)
Κυριακή 29 Νοεμβρίου
- Ατρόμητος – Παναθηναϊκός (5μμ)
- ΟΦΗ – Λεβαδειακός (5.30μμ)
- Αρης – Ολυμπιακός (7μμ)
- ΑΕΚ – ΠΑΟΚ (9μμ)
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