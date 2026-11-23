Η βαθμολογία της Superleague μετά την εκτός έδρας νίκη του Άρη επί του Αστέρα AKTOR, στην Τρίπολη, στο τελευταίο ματς της 12ης αγωνιστικής.

Με το «διπλό» του Άρη επί του Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη ολοκληρώθηκε η 11η αγωνιστική της Superleague. Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου ευνοήθηκε από το αυτογκόλ του Χρυσόπουλου στο φινάλε κι έπιαε τον 4ο ΠΑΟΚ στους 22 βαθμούς.

Το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής της Superleague

Καλαμάτα – ΑΕΚ 0-1

Λεβαδειακός – Ατρόμητος 1-1

Παναιτωλικός – Βόλος ELABET 1-0

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 2-0

Ολυμπιακός – Ηρακλής 6-2

ΠΑΟΚ – Κηφισιά Tutu Deals 4-0

Αστέρας AKTOR – Αρης 0-1

H βαθμολογία της Superleague

1. Παναθηναϊκός 30

2. Ολυμπιακός 26

3. ΑΕΚ 23 (10 αγώνες)

4. ΠΑΟΚ 22

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5. Άρης 22

6. ΟΦΗ 17

7. Κηφισιά Tutu Deals 14

8. Παναιτωλικός 12

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9. Καλαμάτα 12

10. Ηρακλής 10

11.Αστέρας AKTOR 7

12.Ατρόμητος 7 (10 αγώνες)

13. Λεβαδειακός 7

14. Bόλος Elabet 0

* Ο Βόλος Elabet έχει -3 βαθμούς

** Η αναμέτρηση Ατρόμητος – ΑΕΚ θα διεξαχθεί στις 16/12

Επόμενη αγωνιστική της Superleague (12η)

Σάββατο 28 Νοεμβρίου

Βόλος ELABET – Αστέρας AKTOR (5μμ)

Ηρακλής – Παναιτωλικός (5μμ)

Κηφισιά Tutu Deals – Καλαμάτα (8μμ)

Κυριακή 29 Νοεμβρίου