Ο Αϊτόρ με ανάρτηση του στα Social Media έστειλε το μήνυμα του στον Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού στον αγώνα του ΟΦΗ με τον Παναθηναϊκό.

Φοβερά άτυχος στάθηκε ο Σαντίνο Αντίνο στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ο Αργεντινός εξτρέμ υπέστη ρήξη χιαστού και συνεπώς θα μείνει εκτός δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο άλλοτε παίκτης του Τριφυλλιού, Αϊτόρ, ήταν βασικός για τους Κυπελλούχους Ελλάδας σε αυτό το ματς και μάλιστα πριν τη σέντρα βραβεύτηκε για την προσφορά του στους Πράσινους. Ο Ισπανός εξτρέμ με ανάρτηση του στα Social Media έστειλε μήνυμα στήριξη στον συνάδελφεο του που τραυματίστηκε σοβαρά.

Θυμίζουμε πως ο βραχύσωμος ακραίος επιθετικός είχε ανάλογο τραυματισμό ως παίκτης του Παναθηναϊκού τον Οκτώβριο του 2022, τη σεζόν που η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς διεκδίκησε το πρωτάθλημα, το οποίο εν τέλει κατέληξε στην μετέπειτα νταμπλούχο ΑΕΚ.

Η ανάρτηση του Αϊτόρ

«Ιδιαίτερο παιχνίδι χθες. Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε το καλύτερό μας. Σαντίνο Αντίνο θα επιστρέψεις πιο δυνατός. Σας ευχαριστώ για το καλωσόρισμα».