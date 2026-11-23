Αντίνο: Το μήνυμα στήριξης του Αϊτόρ
Φοβερά άτυχος στάθηκε ο Σαντίνο Αντίνο στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ο Αργεντινός εξτρέμ υπέστη ρήξη χιαστού και συνεπώς θα μείνει εκτός δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν.
Ο άλλοτε παίκτης του Τριφυλλιού, Αϊτόρ, ήταν βασικός για τους Κυπελλούχους Ελλάδας σε αυτό το ματς και μάλιστα πριν τη σέντρα βραβεύτηκε για την προσφορά του στους Πράσινους. Ο Ισπανός εξτρέμ με ανάρτηση του στα Social Media έστειλε μήνυμα στήριξη στον συνάδελφεο του που τραυματίστηκε σοβαρά.
Θυμίζουμε πως ο βραχύσωμος ακραίος επιθετικός είχε ανάλογο τραυματισμό ως παίκτης του Παναθηναϊκού τον Οκτώβριο του 2022, τη σεζόν που η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς διεκδίκησε το πρωτάθλημα, το οποίο εν τέλει κατέληξε στην μετέπειτα νταμπλούχο ΑΕΚ.
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Η ανάρτηση του Αϊτόρ
«Ιδιαίτερο παιχνίδι χθες. Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε το καλύτερό μας. Σαντίνο Αντίνο θα επιστρέψεις πιο δυνατός. Σας ευχαριστώ για το καλωσόρισμα».
Special game yesterday @paofc_ We’ll keep trying our best. Santino Andino you’ll be back stronger. Thanks for the welcome 🍀 https://t.co/wYa0ks8K5v— Aitor Cantalapiedra (@AitorCF10) November 23, 2026
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