Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης χαρακτήρισε δίκαιη τη νίκη του Παναθηναϊκού, στάθηκε στο χαμένο πέναλτι του ΟΦΗ και ευχήθηκε τα καλύτερα στους «πράσινους» λέγοντας πως τους θεωρεί και φαβορί για τον τίτλο.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-0 του ΟΦΗ με τον Τάσο Χατζηγιοβάνη να είναι το πρόσωπο του αγώνα. Ο μεσοεπιθετικός την Κρητικών βραβεύτηκε πριν την έναρξη του ματς για την προσφορά του στους «πράσινους», μια βράβευση που όπως τόνισε και ο ίδιος τον συγκίνησε πολύ.

Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής μιλώντας στην μικτή ζώνη αρχικά αναφέρθηκε στο παιχνίδι λέγοντας τα εξής: «Ήταν ένα δύσκολο ματς, παίζαμε με τον πρώτο, γνωρίζουμε ότι στην έδρα του ο Παναθηναϊκός είναι πολύ δυνατός, δυστυχώς ήρθε η ήττα. Παρόλα αυτά πρέπει να το ξεχάσουμε και να δούμε τον επόμενο αγώνα».

Για το χαμένο πέναλτι του Φούντα: «Θα μπορούσαμε να βάζαμε το πέναλτι και να γινόταν κάτι άλλο, ή θα μπορούσαμε και να κερδίζαμε, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα γινόταν. Ήμασταν μέσα στο ματς, αλλά με μία στημένη φάση βρεθήκαμε πίσω στο σκορ. Είχαμε προϋποθέσεις για γκολ, και στο δεύτερο ημίχρονο με τη φάση του Αϊτόρ, υπήρξαν προϋποθέσεις, δεν τις αξιοποιήσαμε και δίκαια πήρε τη νίκη ο Παναθηναϊκός».

Για το γεγονός ότι έπαιξε κόντρα στην πρώην ομάδα του: «Σκεφτόμουν όλη την εβδομάδα αυτό το παιχνίδι, δεν ήξερα πως να διαχειριστώ τα συναισθήματά μου. Κοίταξα τον κόσμο όταν μπήκα στο γήπεδο, ένιωσα ότι πέρασαν από μπροστά μου τα 10 χρόνια που πέρασα στον Παναθηναϊκό, το λέω και ανατριχιάζω.

Είναι πολύ όμορφο που μου έδωσαν την πλακέτα και εύχομαι τα καλύτερα στον Παναθηναϊκό, είναι ένα σχολείο για εμένα. Με βάση το ρόστερ του, τον προπονητή του και την εξαιρετική δουλειά που γίνεται, θεωρώ ότι είναι φαβορί για τον τίτλο φέτος».