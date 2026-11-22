ΟΦΗ: Η αιχμηρή ανάρτηση του Μιχάλη Μπούση για τη φάση Ταμπόρδα - Σιέλη
Ο ΟΦΗ δεν κατάφερε να προηγηθεί με το πέναλτι του Ταξιάρχη Φούντα στην αναμέτρηση με τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ κι εν τέλει ηττήθηκε με 2-0. Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας διαμαρτυρήθηκαν στο 39ο λεπτό, με το ματς στη «λευκή» ισοπαλία, όταν εκτός φάσης ο Βισέντε Ταμπόρδα απώθησε τον Χρίστο Σιέλη, βάζοντας το χέρι στο λαιμό του, όμως διαιτητής και VAR έκριναν πως δεν υπήρχε περίπτωση αποβολής.
Ο διοικητικός ηγέτης των Κρητικών, Μιχάλης Μπούσης, με story του στο Instagram άφησε αιχμές, καθώς ανέβασε video της φάσης, στο οποίο έγραψε:«Συγχαρητήρια, δεν μπορείτε να κρύψετε τα βίντεο», συνοδεύοντας το με ειρωνικό χειροκρότημα και σε δεύτερη ανάρτηση του έγραψε: «Αν ο διαιτητής δεν το είδε, που είναι ο VAR;».
Διαιτητής στο ματς του Ολυμπιακού Σταδίου ήταν ο Τάσος Παπαπέτρου και VAR ο Κωνσταντίνος Πουλικίδης.
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