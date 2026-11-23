Δυσάρεστα είναι τα νέα από τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Σαντίνο Αντίνο, αφού εκείνος υπέστη ρήξη χιαστού και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο τραυματισμός του Σαντίνο Αντίνο επισκίασε τη χθεσινή σημαντική νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΟΦΗ με 2-0, αφού ήδη από την αντίδραση του Αργεντινού, που ξέσπασε σε κλάμματα, όταν χτύπησε κατάλαβαν όλοι πως κάτι δεν πήγαινε καθόλου καλά.

Εκείνος χτύπησε το γόνατό του, όταν σ' ένα κακό κοντρόλ που έκανε, προσπάθησε να προλάβει τη μπάλα. Χρειάστηκε το αμαξίδιο για να αποχωρήσει με τους Τσιριβέγια και Πελίστρι να τον ακολουθούν μέχρι τα αποδυτήρια για να συμπαρασταθούν στον φίλο τους.

Λίγο μετά ακολούθησε η ενημέρωση των «πράσινων» που έλεγε για σοβαρή ζημιά στο γόνατο και μετέπειτα η τοποθέτηση του Τζέικομπ Νίστρουπ στη συνέντευξη Τύπου που τόνισε πως πιθανότατα η σεζόν τελείωσε για τον παίκτη του.

Τελικά όλοι αυτοί οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν από τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε τη Δευτέρα (23/11), οι οποίες έδειξαν πως εκείνος έχει υποστεί ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο κι έτσι θα αναγκαστεί να μείνει εκτός για την υπόλοιπη χρονιά.