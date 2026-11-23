Σοκ στον Παναθηναϊκό: Τέλος η σεζόν για τον Αντίνο
Ο τραυματισμός του Σαντίνο Αντίνο επισκίασε τη χθεσινή σημαντική νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΟΦΗ με 2-0, αφού ήδη από την αντίδραση του Αργεντινού, που ξέσπασε σε κλάμματα, όταν χτύπησε κατάλαβαν όλοι πως κάτι δεν πήγαινε καθόλου καλά.
Εκείνος χτύπησε το γόνατό του, όταν σ' ένα κακό κοντρόλ που έκανε, προσπάθησε να προλάβει τη μπάλα. Χρειάστηκε το αμαξίδιο για να αποχωρήσει με τους Τσιριβέγια και Πελίστρι να τον ακολουθούν μέχρι τα αποδυτήρια για να συμπαρασταθούν στον φίλο τους.
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
Λίγο μετά ακολούθησε η ενημέρωση των «πράσινων» που έλεγε για σοβαρή ζημιά στο γόνατο και μετέπειτα η τοποθέτηση του Τζέικομπ Νίστρουπ στη συνέντευξη Τύπου που τόνισε πως πιθανότατα η σεζόν τελείωσε για τον παίκτη του.
Τελικά όλοι αυτοί οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν από τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε τη Δευτέρα (23/11), οι οποίες έδειξαν πως εκείνος έχει υποστεί ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο κι έτσι θα αναγκαστεί να μείνει εκτός για την υπόλοιπη χρονιά.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.