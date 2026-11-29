Ολυμπιακός: Οι 11 του Αλγκουαθίλ για το ματς τον Άρη
Ο κόουτς Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έκανε γνωστές τις τελικές του αποφάσεις για την 11άδα του Ολυμπιακού για τον αγώνα απέναντι στον Άρη στο «Novibet Stadium Κλεάνθης Βικελίδης». Οι 11 των Ερυθρόλευκων σε διάταξη με βασικούς τον Σιπιόνι και με τον Μάριους αλλά και τον Ρέτσο: Ορτέγκα - Τικνιζάν, Πιρόλα, Ρέτσος και Σάλιακας - Σιπιόνι και Φρόιλερ - Ζότα, Φορτούνης και Ρόκα - Μάριους. Στη συνέχεια όμως ο Σμαϊλοβιτς πήρε τη θέση του Ρέτσου που είχε ενοχλήσεις από την Παρασκευή.
Ο πάγκος του Ολυμπιακού: Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σμαϊλοβιτς, Κάρμο, Σα, Ζέλσον, Γιάρεμτσουκ, Πέντερσεν, Γκονζάλες, Μπρούνο, Τουφάκης και Κλέιτον.
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