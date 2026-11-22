Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες στιγμές από την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή στο Φάληρο.

Ο Ολυμπιακός μπορεί να βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ από τον Ηρακλή με τα τέρματα του Ζούλεβιτς, ωστόσο κατάφερε στη συνέχεια όχι μόνο να ανατρέψει το σκορ, αλλά να φτάσει και σε μια άνετη επικράτηση.

Τα πολύ όμορφα γκολ από Σιπιόνι και Ζότα Σίλβα ισοφάρισαν για τον Ολυμπιακό και στη συνέχεια ο Μπέιλι (που σκόραρε δύο φορές), ο Μάριους και ο Γκονζάλες διαμόρφωσαν το τελικό 6-2.

Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης: