Ο Άνχελ Αλγκουαθίλ Μαρτίνεθ, πατέρας του ερυθρόλευκου κόουτς Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, απεβίωσε την Πέμπτη, ανήμερα του αγώνα Ολυμπιακός - Μίλαν.

Υπό το συναισθηματικό φορτίο της απώλειας του πατέρα του θα καθήσει στον πάγκο με τον Άρη ο κόουτς Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ο Άνχελ Μαρτίνεθ Αλγκουαθίλ απεβίωσε την ημέρα του Ολυμπιακός - Μίλαν στα 87 του έτη στο Σαν Σεμπαστιάν και έχοντας δίπλα του αγαπημένα του πρόσωπα και άτομα της οικογένειάς του. Ο πατέρας του κόουτς του Ολυμπιακού αφήνει πίσω του επτά παιδιά, δεκατρία εγγόνια και τέσσερα δισέγγονα.

Ο Βάσκος τεχνικός του Ολυμπιακού κάθησε στον πάγκο στο 2-4 με τη Μίλαν. Το ίδιο θα γίνει και στο παιχνίδι με τον Άρη. Ο Ιμανόλ ως γνωστόν έχει χάσει πολύ μικρός (σε ηλικία 14 ετών) τη μητέρα του από πολύ σοβαρή ασθένεια. Σε ηλικία 13 μόλις ετών, έμαθε ότι η μητέρα του έχει έναν όγκο και μία επιθετική μορφή καρκίνου.

Μάλιστα, όπως είχε μοιραστεί ο ίδιος, η μαμά του είχε φτάσει σε σημείο να δυσκολεύεται να σταθεί όρθια και μετά από έναν κύκλο χημειοθεραπειών και ενώ είχε φτάσει στο τελικό στάδιο. Από μέρα σε μέρα περίμεναν άπαντες τα δυσάρεστα με τον ίδιο να μην ξέρει πότε θα είναι η τελευταία επίσκεψη. Χωρίς να το ξέρει, η μητέρα του, τού είπε την εξής φράση: «Μην σταματήσεις να παλεύεις και μην σταματήσεις να χαμογελάς».