Αναγέννηση Καρδίτσας και Ολυμπιακός Β' ήρθαν ισόπαλοι 0-0.

Αναγέννηση Καρδίτσας και Ολυμπιακός Β' ήρθαν ισόπαλοι 0-0 στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Super League 2.

Μία ισοπαλία που δεν βολεύει κανέναν, αφού οι γηπεδούχοι έμειναν για πέμπτο σερί ματς χωρίς νίκη κι έμειναν μακριά από τις πρώτες θέσεις, ενώ δεν έχουν καταφέρει ν' απομακρυθνούν από την επικίνδυνη ζώνη. Ο Ολυμπιακός Β', παράλληλα, με μία νίκη στο πρωτάθλημα συνεχίζει να είναι προτελευταίος.

Οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι, αλλά στο 15' έχασαν σημαντική ευκαιρία. Ο Σάντος σούταρε, ο Τσομπανίδης απέκρουσε και ο Δρίτσας σε κενή εστία να σκοράρει έκανε γύρισμα. Στο 36' ο Θωμάϊ από κοντά επίσης δεν μπόρεσε να πλασάρει μετά την εκτέλεση κόρνερ.

Ο αγωνιστικός χώρος και η βροχή δυσκόλευψαν πολύ τους παίκτες και στο 84' οι γηπεδούχοι είχαν την καλύτερη φάση στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά το βολέ του Μπενίτεζ απέκρυσε ο Τσομπανίδης.

Αναγέννηση Καρδίτσας: Τσιμόπουλος, Ουές, Θωμάι, Σλιμόν, Τσέλιος (67′ Ντιαγέ), Καραμπάς (67′ Μολίνας), Κάστρο (56′ Μπενίτεζ), Δρίτσας, Βιτλής, Ευαγγέλου, Ματέους.

Ολυμπιακός Β': Τσομπανίδης, Μπακούλας (81′ Πλις), Μπιλάλ (93' Ταϊγιέ), Γκοτζαμανίδης, Τανούλης, Αλαφάκης (64′ Κουτσογούλας), Μωϋσιάδης, Φίλης, Ζουγλής (82′ Λεγκίσι), Αγγελάκης (64′ Σαντής), Αβραμούλης.

Σάββατο 28 Νοεμβρίου

Μαρκό - ΠΑΟΚ Β' 1-1

Αστέρας B' AKTOR - Νίκη Βόλου 2-0

Πανσερραϊκός - Πύργος 2-1

Κυριακή 29 Νοεμβρίου

Ελλάς Σύρου - ΑΕΛ Νovibet 3-0

Αναγέννηση Καρδίτσας - Ολυμπιακός Β' 0-0

Απόλλων Καλαμαριάς - Πανθρακικός (15:00, Γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς)

Πανιώνιος - Νέστος Χρυσούπολης (15:00, Γήπεδο Πανιωνίου)

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου

Athens Kallithea - Ζάκυνθος (15:00, Δημ. Στάδιο Καλλιθέας) - ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ

Η βαθμολογία

Μαρκό 31

ΑΕΛ Novibet 23

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Νίκη Βόλου 23

Ελλάς Σύρου 22

Athens Kallithea 22

Πανσερραϊκός 22

Πανιώνιος 21

Αστέρας Β' AKTOR 19

Πανθρακικός 14

Αναγ. Καρδίτσας 14

ΠΑΟΚ Β' 13

Νέστος Χρυσ. 12

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Απ. Καλαμαριάς 10

ΠΑΣ Πύργος 10

Ολυμπιακός Β' 8

Ζάκυνθος 4