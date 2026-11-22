Το σχόλιο του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για τις ενοχλήσεις του Μπέιλι.

Στον Ολυμπιακό έχουν τρομάξει με τους σοβαρούς τραυματισμούς που έχουν χτυπήσει την ομάδα και φυσικά υπήρξε ανησυχία και για τις ενοχλήσεις που ένιωσε ο Λίον Μπέιλι.

Ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ στο ματς με τον Ηρακλή αντικαταστάθηκε στο 82' από τον Ρόκα και ο Βάσκος τεχνικός σχολίασε: «Ελπίζουμε να είναι απλά κράμπες από την κούραση κι όχι κάτι πιο σοβαρό. Τώρα θα πάμε να μιλήσουμε τον ίδιο και με το ιατρικό τιμ αλλά δεν θεωρώ ότι θα είναι κάτι πιο σοβαρό».