Ο Ρούμπεν Αμορίμ απολογήθηκε για τον έντονο πανηγυρισμό του Μορέιρα μπροστά στους φίλους του Ολυμπιακού μετά το 2-4.

Με ένα σπουδαίο διπλό και τρεις βαθμούς στις «αποσκευές» της έφυγε η Μίλαν από τον Πειραιά το βράδυ της Πέμπτης (26/11), αφού επικράτησε με ανατροπή 2-4 του Ολυμπιακού για την 5η αγωνιστική του Europa League.

Οι Ροσονέρι ανέβηκαν στους 6 βαθμούς και πλέον ελπίζουν σε είσοδο στην πρώτη οκτάδα της διοργάνωσης, βγάζοντας χαρακτήρα και έχοντας πρωταγωνιστές τους Χάτσινσον και Μορέιρα. Μάλιστα, ο δεύτερος πέτυχε και το... κερασάκι στην τούρτα στις καθυστερήσεις.

Εκεί βέβαια πανηγύρισε με λίγο προκλητικό τρόπο μπροστά στους φίλους των Ερυθρολέυκων, με τα... αίματα να ανάβουν για λίγο. Έτσι, σε δηλώσεις του μετά τον αγώνα, ο Ρούμπεν Αμορίμ θέλησε να απολογηθεί και να ζητήσει συγγνώμη για την ενέργεια του παίκτη του, τονίζοντας πως κάτι ανάλογο δεν θα ξανά συμβεί.

«Δεν θα ξανασυμβεί. Ο Μορέιρα είναι ένα νεαρό παιδί που παίζει, αλλά πρέπει να ωριμάσει. Ξέρουμε ότι δεν θα μας άρεσε αν το έκαναν αυτό στους οπαδούς μας. Είναι δική μου ευθύνη και ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν το έκανε με κακή πρόθεση».