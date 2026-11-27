Το Gazzetta μπαίνει στο 15λεπτο black out του Ολυμπιακού με τη Μίλαν και εξηγεί τι πήγε τόσο λάθος.

Παρότι προηγήθηκε με 2-0 μέχρι το 55', ο Ολυμπιακός είδε τη Μίλαν να κάνει την ολική ανατροπή και να φεύγει από το Φάληρο με ένα σπουδαίο διπλό (4-2), πανηγυρίζοντας την πρώτη της νίκη επί ελληνικού εδάφους.

Ένα παιχνίδι που είχε τελείως διαφορετική ροή από αυτή μέχρι να μειώσει ο ιταλικός σύλλογος, ο οποίος κατάφερε σε 15 λεπτά να επιστρέψει και να πάρει κεφάλι στο σκορ με 3-2 πριν κλειδώσει τη νίκη στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων για το τελικό 4-2.

Σε αυτό το τέταρτο από το 56' μέχρι το 71', οι Πειραιώτες τα έχουν κάνει σχεδόν όλα... λάθος. Από τον τερματοφύλακα μέχρι τη μεσοεπιθετική γραμμή με την έλλειψη λύσεων από τον πάγκο να είναι εμφανή σε μεγάλο βαθμό.

Το Gazzetta συλλέγει όλα τα στοιχεία εκείνου του διαστήματος και εξηγεί τι μπορεί να πήγε τόσο λάθος για να έρθει η ολική ανατροπή μέσα στο φαληρικό γήπεδο.

Η αψυχολόγητη ενέργεια του Ζέλσον και η κίνηση του Πιρόλα

Όλα ξεκινούν από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός προηγείται με 2-0 στο 49' και στο 56' έχει σπουδαία ευκαιρία για να βρει και τρίτο γκολ αλλά ο στόπερ της Μίλαν πρόλαβε να... τσιμπήσει την μπάλα πριν ο Ζότα την σπρώξει σε άδεια εστία.

Με την μπάλα να απομακρύνεται και σχεδόν όλο τον Ολυμπιακό στην επίθεση, ο Ρέτσος κερδίσει τη μονομαχία με τον Πούλισικ και ο Πιρόλα αφήνει στον Ζέλσον στο ύψος της μεσαίας γραμμής. Ο Πορτογάλος εξτρέμ δεν πιέζεται και ο Ιταλός στόπερ του ζητάει το πιο... απλό. Να στείλει την μπάλα στον Ορτέγκα και να πέσουν οι παλμοί.

Αυτό χρειάζεται όταν απέναντι σου έχεις αντίπαλο όπως η Μίλαν και τη νικάς και 2-0. Ο ίδιος προτιμάς να προσπαθήσει να γυρίσει με μέτωπο προς την εστία και εκεί έρχεται ο Χάτσινσον που δεν κλέβει απλά την μπάλα αλλά βγάζει εκτός φάσης και τον Μπρούνο (ευθύνη που πάει να βάλει απλά την κόντρα και να μην κάνει ένα φάουλ).

Την κατάληξη την ξέρουμε. Η οξυδέρκεια του Τζαμαϊκανού εξτρέμ βοήθησε σε αυτή τη συνθήκη και ταυτόχρονα έβαλε από το... πουθενά τη Μίλαν ξανά στο παιχνίδι.

Το... πάρτι στην αριστερή πλευρά και η απώλεια της συγκέντρωσης

Ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι είχε εφιαλτικές στιγμές με αντίπαλο τον Χάτσινσον στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Τζαμαϊκανό να κάνει ότι... θέλει στην αριστερή πλευρά. Σέντρα με το αριστερό, γκολ ο Σισέ, σέντρα με το δεξί, γκολ ο Πούλισικ και αντεπιθέσεις φωτιά από τον ίδιο.

Παράλληλα δεν υπήρχε ποτέ η κατάλληλη βοήθεια από τον Ζέλσον για να ντουμπλάρει τον διεθνή ποδοσφαιριστή ενώ συνολικά η άμυνα δεν λειτούργησε σε τίποτα σωστά μέσα σε αυτό το 15λεπτο. Το βασικό ζήτημα ήταν η συγκέντρωση.

Αυτή που για 55 λεπτά είχε μετατρέψει τον Ολυμπιακό στον άρχοντα του αγώνα, ήταν και το... όπλο για να τον καταστρέψει. Χαμένα μαρκαρίσματα στην περιοχή (βλέπε φάση Ρέτσου με Σισέ στο 2-2), κακή προσέγγιση από τον τερματοφύλακα, μεγάλα κενά ανάμεσα στις γραμμές και λάθος κάλυψη στο αμυντικό τρίτο.

Αν κάποιος παρατηρήσει τα τέρματα που έχει δεχθεί η ομάδα σε εκείνο το 15λεπτο, δεν έχει πάει τίποτα σωστά. Ούτε με τους στόπερ, ούτε με τα χαφ, ούτε με τα ακραία μπακ.

Η κούραση του Σα και η έλλειψη ενός 6αριού

Οι απουσίες των Έσε, Πουέρτα και Τσικίνιο έπαιξαν τον δικό τους καθοριστικό ρόλο. Μόλις η ομάδα άρχισε να κουράζεται και να χάνει το καθαρό της μυαλό, ο Αλγκουαθίλ δεν είχε λύσεις από την άκρη του πάγκου για να κρατήσουν την ισορροπία. Ο Γκουστάβο Σα έβγαλε κούραση, ο Φρόιλερ προσπάθησε να μαζέψει τα ασυμμάζευτα και η απουσία ενός καθαρού 6αριού τύπου Έσε, έλειψε από τον άξονα.

Ο Ολυμπιακός είχε προβλήματα στο ανασταλτικό κομμάτι και έδειξε ανήμπορος να το λύσει. Και μέσα σε αυτή την προσπάθεια, ούτε που πρόλαβε να καταλάβει για πότε η Μίλαν είχε επιστρέψει και τουμπάρει το ματς.