Τα γκολ των Λιβάι Γκαρσία, Γιάγκουσιτς, η απόκρουση πέναλτι του Πένια και οι καλύτερες στιγμές στο ματς Παναθηναϊκός - ΟΦΗ 2-0.

Ο Παναθηναϊκός πήρε μία ακόμα σημαντική νίκη στο ΟΑΚΑ με 2-0 κόντρα στον ΟΦΗ, στον δρόμο προς την κατάκτηση της κορυφής.

Το ματς ξεκίνησε άσχημα για το τριφύλλι, αφού τραυματίστηκε ο Αντίνο κι αντικαταστάθηκε από τον Γιάγκουσιτς. Στο 45' ο Φαν Ντρόνγκελεν έκανε πέναλτι, αφού βρήκε τη μπάλα με το δεξί χέρι σε γύρισμα του Αϊτόρ, αλλά ο Πένια νίκησε τον Φούντα!

Στο 52' σε εκτέλεση κόρνερ του Κάνγκουα ο Λιβάι Γκαρσία σηκώθηκε ψηλότερα απ' όλους και με κεφαλιά άνοιξε το σκορ. Τη νίκη του Παναθηναϊκού σφράγισε στο 85' ο Γιάγκουσιτς με φοβερή ντρίμπλα στον Αθανασίου κι εκτέλεση με το αριστερό.

Τα highlights του αγώνα