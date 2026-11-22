Παναθηναϊκός - ΟΦΗ 2-0: Τα highlights του αγώνα
Ο Παναθηναϊκός πήρε μία ακόμα σημαντική νίκη στο ΟΑΚΑ με 2-0 κόντρα στον ΟΦΗ, στον δρόμο προς την κατάκτηση της κορυφής.
Το ματς ξεκίνησε άσχημα για το τριφύλλι, αφού τραυματίστηκε ο Αντίνο κι αντικαταστάθηκε από τον Γιάγκουσιτς. Στο 45' ο Φαν Ντρόνγκελεν έκανε πέναλτι, αφού βρήκε τη μπάλα με το δεξί χέρι σε γύρισμα του Αϊτόρ, αλλά ο Πένια νίκησε τον Φούντα!
Στο 52' σε εκτέλεση κόρνερ του Κάνγκουα ο Λιβάι Γκαρσία σηκώθηκε ψηλότερα απ' όλους και με κεφαλιά άνοιξε το σκορ. Τη νίκη του Παναθηναϊκού σφράγισε στο 85' ο Γιάγκουσιτς με φοβερή ντρίμπλα στον Αθανασίου κι εκτέλεση με το αριστερό.
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Τα highlights του αγώνα
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