Οι παίκτες του Παναθηναϊκού πήραν το εορταστικό πανί της Θύρας 13 και φωτογραφήθηκαν κρατώντας το μαζί με τον κόσμο.

Ο Παναθηναϊκός πήρε μία πολύ σημαντική νίκη με 2-0 κόντρα στον ΟΦΗ σ' ένα ματς, που έδειχνε από νωρίς πως δεν θα είναι εύκολο για κείνον, με την ατυχία που συνέβη στον Σαντίνο Αντίνο στα πρώτα λεπτά του αγώνα.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, οι ποδοσφαιριστές των «πράσινων» πήγαν προς τον κόσμο για να πανηγυρίσουν ακόμη μία νίκη, την 9η συνεχόμενη και κάποιοι από τους οργανωμένους κατέβηκαν και τους έδωσαν το πανί που έγραφε «60 χρόνια Θύρα 13».

Εκείνοι το πήραν στα χέρια τους, το άπλωσαν, κάθισαν μπροστά από την εξέδρα των οργανωμένων και φωτογραφήθηκαν μαζί τους. Ύστερα πλησίασαν για το καθιερωμένο σύνθημα, με τον κόσμο να φωνάζει μετά το τέλος το όνομα του μεγάλου άτυχου της βραδιάς, Σαντίνο Αντίνο.