Ο Πένια απέκρουσε πέναλτι του Φούντα στο 45' +1', ο Λιβάι Γκαρσία στο 52' και ο Γιάγκουσιτς στο 86 σκόραραν και ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-0 τον μαχητικό ΟΦΗ σε μια βραδιά που στιγματίστηκε από το σοβαρό τραυματισμό του Αντίνο στο γόνατο.

Σ' ένα παιχνίδι που τα πράγματα έδειχναν... σκούρα για τον Παναθηναϊκό, με τον σοβαρό τραυματισμό του Αντίνο στο ξεκίνημα και το πέναλτι που κέρδισε ο ΟΦΗ στο φινάλε του πρώτου μέρους, αλλά τελικά έπιασε, οι «πράσινοι» κατόρθωσαν να πάρουν μία πύρρειο νίκη με 2-0 κάνοντας την 9η σερί τους νίκη από την ήττα με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.

Η λύση δόθηκε από τον Λιβάι Γκαρσία στο 52ο λεπτό, όταν έπιασε την κεφαλιά από το κόρνερ του Κάνγκουα και σκόραρε για το 1-0, βρίσκοντας ξανά δίχτυα μετά τον Αύγουστο και το ματς με την ΤΣΣΚΑ στη Σόφια. Τη νίκη σφράγισε ένας άλλος που είχε να σκοράρει από καλοκαιρινά προκριματικά, ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς, που πέτυχε το 2-0 στο 85ο λεπτό.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ πήγε και πάλι με το αγαπημένο του 4-4-2. Κάτω από τα δοκάρια είχε τον Πένια. Μπροστά του ήταν οι Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν ενώ στα πλάγια της άμυνάς τους πήραν θέση οι Καλάμπρια και Κυριακόπουλος.

Στη μεσαία γραμμή το δίδυμο συνέθεσαν οι Κάνγκουα και Λούζα ενώ στα πλάγια αυτών ξεκίνησε το αργεντίνικο δίδυμο, με τον Ταμπόρδα να είναι δεξιά και τον Αντίνο αριστερά.

Στην κορυφή της επίθεσης βρέθηκαν οι Λιβάι και Ντέσερς.

Ο Χρήστος Κόντης από την άλλη παρέταξε την ομάδα του με το συνηθισμένο του 3-4-3. Ο Λίλο ήταν κάτω από τα δοκάρια, αφού ο Χριστογεώργος είχε μόλις γυρίσει από τον τραυματισμό του. Μπροστά του ως κεντρικοί αμυντικοί ξεκίνησαν οι Πούγγουρας, Σιέλης και Νικολάου.

Στις θέσεις των φουλ μπακ ξεκίνησαν οι Ντίκμαν δεξιά και Αθανασίου αριστερά ενώ στη δυάδα της μεσαίας γραμμής βρέθηκαν οι Μπουχαλάκης και Ανδρούτσος. Στην τριάδα της επίθεσης βρέθηκαν οι Φούντας, Νους και Αϊτόρ. Ο πρώτος ήταν δεξιά πλευρά, ο τρίτος αριστερά και ο δεύτερος στην κορυφή απόντως των Ισέκα και Κόντρο.

Το σοκ με τον Αντίνο και ο «σωτήρας» Πένια

Το παιχνίδι δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς για τον Παναθηναϊκό, όταν μόλις στα πρώτα λεπτά του αγώνα ο Σαντίνο Αντίνο υπέστη έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό σε μία προσπάθειά του μέσα στην περιοχή, όταν έχασε το κοντρόλ και στην προσπάθειά του να προλάβει τη μπάλα τραυμάτισε το γόνατό του.

Έπεσε κάτω σφαδάζοντας κι έφυγε με το φορείο κατευθείαν για τα αποδυτήρια, αφού δεν γινόταν σε καμία περίπτωση να συνεχίσει. Ο Γιάγκουσιτς ήταν εκείνος που πήρε εντολή για να περάσει στη θέση του.

Ο Κροάτης απείλησε γρήγορα γρήγορα δύο φορές (10' και 11'), αλλά χωρίς καμία από τις δύο να προβληματίσουν τον Λίλο. Στο 27' ήταν η σειρά του ΟΦΗ να κάνει την πρώτη του τελική, αλλά το μακρινό σουτ του Φούντα απέκρουσε με δυσκολία ο Πένια.

Ακολούθησε ένα μακρινό σουτ του Λούζα δύο λεπτά μετά, το οποίο μπλόκαρε εύκολα ο Λίλο, αλλά κι ένα γυριστό του Λιβάι, που πέρασε άουτ.

Ο ΟΦΗ στάθηκε τυχερός στο φινάλε του πρώτου μέρους και κέρδισε πέναλτι στην προσπάθεια που έγινε για ένα γέμισμα από τα όρια της περιοχής από τον Αϊτόρ και η μπάλα βρήκε στο χέρι του Φαν Ντρόνγκελεν. Ο Φούντας ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά ο Πένια μάντεψε σωστά και απέκρουσε σωστά κρατώντας το μηδέν για τους «πράσινους».

Κάπως έτσι οι δύο ομάδες πήγαν στο ημίχρονο με το σκορ στο 0-0, σ' ένα ματς που είχε ένταση, όμως όχι ιδιαίτερες φάσεις.

Ο Λιβάι δήλωσε ξανά «παρών»

Στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους ο Παναθηναϊκός βρήκε το γκολ στην ουσία στην πρώτη του φάση. Στο 51' ο Γιάγκουσιτς έκανε υπέροχη ενέργεια κι εκτέλεσε, αλλά ο Λίλο έδιωξε σε κόρνερ.

Ωστόσο από το κόρνερ αυτό προήλθε το πρώτο τέρμα του αγώνα και ήταν για το «τριφύλλι». Υπέροχη εκτέλεση του Κάνγκουα στο δεύτερο δοκάρι, ο Λιβάι πήδηξε ανενόχλητος και με ωραία σκαστή κεφαλιά έκανε το 1-0 για το «τριφύλλι».

Στο 59' ο Λούζα απείλησε με νέο σουτ εκτός περιοχής, που πέρασε άουτ ενώ λίγα λεπτά μετά ο ΟΦΗ έβγαλε επικίνδυνη αντεπίθεση, με τον Φαν Ντρόνγκελεν να προλαβαίνει τον Αϊτόρ, πριν εκτελέσει απέναντι από τον Πένια όντας μέσα στην περιοχή.

Ο Παναθηναϊκός απάντησε στο 67', όταν ο Ταμπόρδα έβγαλε τον Ντέσερς τετ α τετ με μία πάσα που επιχείρησε με το αριστερό, εκείνος έβαλε ωραία το σώμα του, απέφυγε τον αντίπαλο αμυντικό, αλλά το τελείωμά του απέκρουσε ο Λίλο με τα πόδια.

Ο Γιάγκουσιτς το τελείωσε

Πέντε λεπτά μετά, ο Ταμπόρδα έστρωσε τη μπάλα στον Κυριακόπουλο στα όρια της περιοχής, αλλά το σουτ που επιχείρησε ο Έλληνας μπακ πέρασε άουτ χωρίς να ανησυχήσει τον Λίλο.

Στο 76' ήταν η σειρά του Τεττέη να απειλήσει. Μετά από μία φάση διαρκείας, η μπάλα έφτασε στα πόδια του μέσα στην περιοχή, ο Έλληνας πήρε ένα κοντρόλ και εκτέλεσε, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο άουτ.

Στο 83' ήταν ο Ταμπόρδα από προσπάθεια του Τεττέη, που πλάσαρε από τα όρια της περιοχής, αλλά ήταν εύκολη δουλειά για τον Λίλο, που έπεσε και μπλόκαρε.

Τελικά τη λύση έδωσε ο Γιάγκουσιτς, ο οποίος στο 85ο λεπτό, έκανε ένα ωραίο τελείωμα μέσα από την περιοχή και σκόραρε για το 2-0 κλειδώνοντας τη νίκη για τον Παναθηναϊκό.

Αυτό ήταν και το τελικό σκόρερ της αναμέτρησης με τους «πράσινους» να συνεχίζουν το σερί τους φτάνοντας στο 9/9 σε όλες τις διοργανώσεις και να παραμένουν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

MAN OF THE MATCH: Αντριάνο Γιαγκούσιτς. Ο Κροάτης ήρθε από τον πάγκο, έπαιξε στα φτερά με ρόλο να κλείνει προς τα μέσα και έκανε την διαφορά. Απείλησε πολλάκις την εστία του Λίλο με το φοβερό αριστερό του πόδι και με ένα υπέροχο τελείωμα... καθάρισε το ματς για τον Παναθηναϊκό στο φινάλε. Φώναξε ''παρών'' ο νεαρός άσος.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Ινάκι Πένια. Σε ένα κομβικότατο σημείο του αγώνα, κράτησε ανέπαφη την εστία του, αποκρούοντας το πέναλτι του Φούντα. Σπουδαία επέμβαση, καθοριστικότατη για την αποψινή νίκη του Τριφυλλιού.

Στην ίδια κατηγορία και ο Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος με... άλμα στον θεό, νίκησε όλη την άμυνα του ΟΦΗ και άνοιξε τον δρόμο της νίκης για το σύνολο του Νίστρουπ.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Η ανασταλτική λειτουργία του ΟΦΗ. Οι Κρητικοί έδωσαν πολλά στον Παναθηναϊκό, δέχθηκαν δύο γκολ, ο Λίλο έσωσε αρκετές φορές και με αυτή την αμυντική εικόνα ήταν απίθανο να διεκδικήσουν κάτι μέχρι το τέλος του ματς.

Η ΓΚΑΦΑ: Ο Φαν Ντρόγκελεν έχασε την συγκέντρωσή του, δεν έκλεισε τα χέρια προς το σώμα του στο γύρισμα του Αϊτόρ και έδωσε την ευκαιρία στον ΟΦΗ να εκτελέσει από τα έντεκα βήματα στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Βέβαια, ο Ολλανδός στόπερ πήρε το... αίμα του πίσω στο 62' όταν πρόλαβε τον Ισπανό εξτρέμ στο τετ α τετ με τον Πένια.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο Παπαπέτρου στο 37', με ευθύνη και του Πουλικίδη στο VAR, χάρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Νους για μαρκάρισμα πάνω στον Ντε Φράι. Κατά τα άλλα έκανε μια νορμάλ διαιτησία, σωστά υπέδειξε σε ροή αγώνα το χέρι-πέναλτι του Φαν Ντρόγκελεν στο φινάλε του πρώτου μέρους,

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο Παναθηναϊκός ήταν ανώτερος σήμερα στο ΟΑΚΑ, έβαλε δύο γκολ στον ΟΦΗ, έχασε μεγάλες ευκαιρίες και έφτασε με ένα εξαιρετικό δεύτερο μέρος σε ακόμη μια νίκη. Νίκη που στιγματίστηκε από τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του Σαντίνο Αντίνο.

Ενδεκάδες:

Παναθηναϊκός (πρ. Νίστρουπ): Πένια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος (77΄Σαλάχ-Εντίν), Κάνγκουα, Λούζα (63' Καμαρά), Ταμπόρδα, Αντίνο (9' Γιάγκουσιτς), Λιβάι (63' Τεττέη), Ντέσερς (77' Ραστόντερ).

ΟΦΗ (πρ. Κόντης): Λίλο, Πούγγουρας, Σιέλης (74' Κωστούλας), Νικολάου (87' Καραχάλιος), Ντίκμαν (74' Χατζηγιοβάνης), Αθανασίου, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Φούντας (87' Θεοδοσουλάκης), Αϊτόρ (87' Αποστολάκης), Νους.