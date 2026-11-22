Ο Κέβιν Αριάγκα έστειλε το πρώτο του μήνυμα μετά τον τραυματισμό του στον αγώνα με την Καλαμάτα.

Γλυκόπικρη η νίκη της ΑΕΚ επί της Καλαμάτας (1-0) καθώς ο Κέβιν Αριάγκα αποχώρησε με έντονους πόνους μετά από μαρκάρισμα και υπέστη ζημιά στην κλείδα με αποτέλεσμα να τεθεί νοκ-άουτ για περίπου δύο μήνες.

Ο χαφ της Ένωσης έστειλε το δικό του μήνυμα μετά τον σοβαρό τραυματισμό του και υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει πιο δυνατός από πριν.

Συγκεκριμένα: «Ευχαριστώ πολύ όλους όσοι ενδιαφέρθηκαν για την υγεία μου. Θα επιστρέψω και θα είμαι ακόμη πιο δυνατός. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό».

Να θυμίσουμε ότι και ο Νίκολιτς αναφέρθηκε στον συγκεκριμένο τραυματισμό: «Αφιερώνουμε τη νίκη στον Αριάγκα. Φαίνεται να έχει κάταγμα στην κλείδα. Όπως ο Καλοσκάμης παλιότερα και θα είναι μάλλον για δύο μήνες εκτός. Ήταν σε καλή φόρμα. Είχαμε την απουσία του Κάιρινεν, του Μαρίν, ο Ζοάο μόλις επανήλθε από πνευμονία και ο Ζίνι είχε μια προπόνηση μόλις με την ομάδα. Για αυτό επίσης οι τρεις βαθμοί αυτοί είναι σημαντικοί»