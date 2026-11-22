Αριάγκα: «Θα επιστρέψω και θα είμαι ακόμη πιο δυνατός»
Γλυκόπικρη η νίκη της ΑΕΚ επί της Καλαμάτας (1-0) καθώς ο Κέβιν Αριάγκα αποχώρησε με έντονους πόνους μετά από μαρκάρισμα και υπέστη ζημιά στην κλείδα με αποτέλεσμα να τεθεί νοκ-άουτ για περίπου δύο μήνες.
Ο χαφ της Ένωσης έστειλε το δικό του μήνυμα μετά τον σοβαρό τραυματισμό του και υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει πιο δυνατός από πριν.
Συγκεκριμένα: «Ευχαριστώ πολύ όλους όσοι ενδιαφέρθηκαν για την υγεία μου. Θα επιστρέψω και θα είμαι ακόμη πιο δυνατός. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό».
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Να θυμίσουμε ότι και ο Νίκολιτς αναφέρθηκε στον συγκεκριμένο τραυματισμό: «Αφιερώνουμε τη νίκη στον Αριάγκα. Φαίνεται να έχει κάταγμα στην κλείδα. Όπως ο Καλοσκάμης παλιότερα και θα είναι μάλλον για δύο μήνες εκτός. Ήταν σε καλή φόρμα. Είχαμε την απουσία του Κάιρινεν, του Μαρίν, ο Ζοάο μόλις επανήλθε από πνευμονία και ο Ζίνι είχε μια προπόνηση μόλις με την ομάδα. Για αυτό επίσης οι τρεις βαθμοί αυτοί είναι σημαντικοί»
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