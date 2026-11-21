Ζημιά για τον Κέρβιν Αριάγκα στην ΑΕΚ, καθώς ο χαφ από την Ονδούρα υπέστη κάταγμα κλείδας και την Κυριακή θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Άσχημα νέα για τον Κέρβιν Αριάγκα στην ΑΕΚ καθώς ο χαφ από την Ονδούρα τραυματίστηκε στον ώμο στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης με την Καλαμάτα και αποχώρησε με φορείο για το νοσοκομείο έχοντας υποστεί κάταγμα στη δεξιά κλείδα!

Ο Αριάγκα θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση την Κυριακή, έχοντας υποστεί έναν παρόμοιο τραυματισμό με εκείνον του Καλοσκάμη πέρυσι και το διάστημα που θα μείνει εκτός εκτιμάται στους δύο μήνες.

Πρόκειται για ένα σημαντικό πλήγμα για την ΑΕΚ για έναν παίκτη που είχε αρχίσει να μπαίνει πιο δυνατά στην αγωνιστική εξίσωση του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος τόνισε στη συνέντευξη Τύπου:

«Αφιερώνουμε τη νίκη στον Αριάγκα. Φαίνεται να έχει κάταγμα στην κλείδα. Όπως ο Καλοσκάμης παλιότερα, θα είναι μάλλον για δύο μήνες εκτός. Ήταν σε καλή φόρμα. Είχαμε την απουσία του Κάιρινεν, του Μαρίν, ο Ζοάο μόλις επανήλθε από πνευμονία και ο Ζίνι είχε μια προπόνηση μόλις με την ομάδα. Για αυτό επίσης οι τρεις βαθμοί αυτοί είναι σημαντικοί».

