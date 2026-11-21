Δείτε το γκολ και τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη της ΑΕΚ επί της Καλαμάτας, στη Νεάπολη, με 1-0.

Η ΑΕΚ δεν ήταν εύστοχη στις ευκαιρίες που βρήκε στο ματς κόντρα στην Καλαμάτα, όμως το γκολ του Κοϊτά ήταν αρκετό για τους πρωταθλητές, ώστε να φύγουν με το «διπλό» από τη Νεάπολη.

Η καλύτερη φάση του του Δικεφάλου ήταν στο 35ο λεπτό, όταν ο Κοϊτά με υπέροχη ενέργεια πάτησε περιοχή έπιασε πολύ δυνατό σουτ αλλά η μπάλα τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι!

Η Ένωση κατάφερε να προηγηθεί στο 55ο λεπτό. Ο Κοϊτά πάτησε περιοχή, σούταρε, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε στα δίχτυα του Γκέλιου για το 0-1, το οποίο έμεινε μέχρι τέλους.

Τα highlights του Καλαμάτα - ΑΕΚ