Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας δεν έκρυψε ότι έμεινε ικανοποιημένος για τη μαχητικότητα των παικτών του.

Μία ήττα δεν μπορεί ν' αφήνει κανέναν ικανοποιημένο. Η προσπάθεια που κατέβαλαν οι παίκτες της Καλαμάτας κόντρα στην ΑΕΚ, ωστόσο, ήταν μεγάλη και σ' αυτό στάθηκε ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας.

Ο τεχνικός της «Μαύρης Θύελλας» σχολίασε μετά το ματς: «Ήμασταν καλύτεροι και από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Δεν θέλω να έχουμε έπαρση, δεν θέλω να έχουμε κάτι το οποίο δεν αξίζουμε, αλλά θεωρώ ότι σήμερα το μόνο που δεν είναι αποδεκτό είναι η ήττα. Κοιτάξαμε στα μάτια την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, διεκδικήσαμε το παιχνίδι μέχρι το τελευταίο λεπτό και νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι χάθηκε στις λεπτομέρειες και στα πολλά φάουλ που δεν μας άφησαν να παίξουμε το παιχνίδι. Τα παιδιά ακολούθησαν πιστά το πλάνο».

Για τη συνέχεια στο πρωτάθλημα ο Χριστοφιλέας ανέφερε: «Είναι από τα παιχνίδια, όπως είπα, αυτά με τον Παναθηναϊκό, με τον Ολυμπιακό, με την ΑΕΚ, τα οποία δεν τα έχεις από πριν, ότι ντε και καλά πρέπει να νικήσεις. Εννοείται ότι προσπαθούμε για τη νίκη σε κάθε παιχνίδι, αλλά στη συνέχεια έρχονται πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια με ομάδες που έχουν τον ίδιο στόχο και εκεί πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι και να διεκδικήσουμε το καλύτερο δυνατό».