Την απορία του για την αποβολή του στο ματς με την Καλαμάτα εξέφρασε ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος έδωσε τα εύσημα στους παίκτες της ΑΕΚ για τον επαγγελματισμό τους.

Την απορία για τον λόγο που αποβλήθηκε στο παιχνίδι με την Καλαμάτα εξέφρασε ο Μάρκο Νίκολιτς μετά το παιχνίδι στη συνέντευξη Τύπου. Ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ τόνισε πως ενώ φώναζε στον Στρακόσια να πετάξει την μπάλα έξω για να γίνει η αλλαγή του Γκατσίνοβιτς, ο διαιτητής τον απέβαλε μετά από σύσταση του τέταρτου θεωρώντας πως διαμαρτυρόταν στον διαιτητή! Μια αποβολή που τον θέτει εκτός πάγκου από το ματς με τον ΠΑΟΚ.

Ο Νίκολιτς έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες του για τη νίκη και για τη συγκέντρωση και τον επαγγελματισμό που έδειξαν, ενώ έκανε γνωστή και τη ζημιά που υπέστη ο Κέρβιν Αριάγκα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου:

Στο αρχικό του σχόλιο ανέφερε: «Μεγάλο μπράβο στους παίκτες. Πήραμε τρεις πολύ σημαντικούς βαθμούς. Ξέραμε ότι θα ήταν περίπλοκο και απαιτητικό, τόσο για το γήπεδο, όσο και για την καλή ομάδα που διαθέτει η Καλαμάτα. Είμαστε και τρεις μέρες πριν το ματς του Champions League συν κάποιους τραυματισμούς που είχαμε. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί οι παίκτες ήταν συγκεντρωμένοι σε όλο το παιχνίδι, είχαν επαγγελματισμό, δεν είχαν κενά διαστήματα, δεν έκαναν λάθη. Δεν ήταν το πιο ελκυστικό θέαμα, αλλά πήραμε άξια τους τρεις βαθμούς. Έτσι πρέπει να συνεχίσουμε με απόλυτη συγκέντρωση. Ξεκινάμε καλά μια δύσκολη περίοδο μέχρι τα Χριστούγεννα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Δεν μπόρεσαν οι φίλαθλοι μας να είναι εδώ, κάτι που δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όλοι προσπαθούμε να φέρουμε τους οπαδούς στο γήπεδο».

Στη συνέχεια για την αποβολή του πρόσθεσε: «Υπάρχουν φορές που το αξίζω, τώρα όμως δεν αντάλλαξα λέξη με τους διαιτητές. Στη συγκεκριμένη φάση μετά από σύσταση του τετάρτου σύμφωνα με τον οποίο διαμαρτυρόμουν, αποβλήθηκα, ενώ εγώ φώναζα στον Στρακόσια να πετάξει την μπάλα έξω. Δεν ξέρω πως μπορεί να ακυρωθεί αυτό, αν δεν ακυρωθεί θα λείψω από το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ».