Η ΑΕΚ δεν έπεσε θύμα στο «μπλόκο της Κοκκινιάς» κόντρα στη μαχητική Καλαμάτα, καθώς βρήκε με το γκολ του Κοϊτά το τρίποντο της νίκης (0-1). Ανησυχία για Αριάγκα που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Με το δεξί ξεκίνησε η ΑΕΚ το πολύ απαιτητικό πρόγραμμα που έχει μπροστά της ως το τέλος του έτους καθώς ένα γκολ του Κοϊτά στο 55' ήταν αρκετό για την Ένωση για να περάσει με το διπλό από τη Νίκαια απέναντι στη σκληροτράχηλη Καλαμάτα (0-1). Οι «Κιτρινόμαυροι», που είχαν και δοκάρι στο πρώτο μέρος με τον Μαυριτανό εξτρέμ αντιμετώπισαν προβλήματα απέναντι στην καλά οργανωμένη «Μαύρη Θύελλα», αλλά κατάφεραν να φύγουν με το τρίποντο, παρά τις πολλές χαμένες ευκαιρίες τους, μειώνοντας στους τέσσερις από την κορυφή και περιμένοντας τα αυριανά αποτελέσματα των ανταγωνιστών τους. Άσχημος τραυματισμός για τον Αριάγκα που χτύπησε στον ώμο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αποβλήθηκε ο Νίκολιτς.

Καλαμάτα – ΑΕΚ: Έτσι ξεκίνησαν

Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας στην Καλαμάτα ξεκίνησε με τον Γκέλιο στο τέρμα, τους Καλουτσικίδη, Στρούγγη, Ροντρίγκες και Αλόνσο τετράδα στην άμυνα, τους Ντιαρά, Πινιέιρο και Καρεάσο στη μεσαία γραμμή, τους Χάμζα και Σίγκουρντσον στις πλευρές και τον Μπόλιβαρ μπροστά. Για την ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς είχε μια έκπληξη αφήνοντας στον πάγκο τον Μάγερ. Ο Στρακόσια επέστρεψε στην εστία, οι Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα ήταν η κλασική τετράδα στην άμυνα, με τους Αριάγκα και Βιτάλις δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής, τον Κοϊτά δεξιά, τον Μάνταλο αριστερά και τους Γιόβιτς και Βάργκα στην κορυφή της επίθεσης.

Χωρίς σκορ στο ημίχρονο με δοκάρι σε σουτάρα του Κοϊτά για την ΑΕΚ

Η ΑΕΚ είχε την απόλυτη υπεροχή στο πρώτο μέρος, πιέζοντας πολύ από το μισάωρο και μετά, αλλά παρότι είχε τις στιγμές δεν μπόρεσε να ξεκλειδώσει την καλά οργανωμένη ανασταλτικά Καλαμάτα. Οι κιτρινόμαυροι δυσκολεύονταν να πιάσουν ρυθμό απέναντι στην σκληροτράχηλη «Μαύρη Θύελλα», αλλά στο 19' θα μπορούσαν να είχαν ανοίξει το σκορ όταν ο Μάνταλος έβγαλε ωραία τον Βάργκα απέναντι από τον Γκέλιο, όμως ο Ούγγρος φορ από πλάγια θέση πλάσαρε ελάχιστα δίπλα από το κάθετο. Η Καλαμάτα δεν απειλούσε, έχοντας ένα σουτ του Καλουτσικίδη που μπλόκαρε εύκολα ο Στρακόσια στο 22', με την Ένωση να μην μπορεί να εκμεταλλευτεί τα πολλά στατικά χτυπήματα που κέρδιζε, είτε με φάουλ είτε με κόρνερ.

Από το 30' και έπειτα η ΑΕΚ άρχισε να αναπτύσσεται καλύτερα ασκώντας μεγαλύτερη πίεση στην κλειστή άμυνα της Καλαμάτας, έχοντας στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου πρόβλημα στο να χτίσει παιχνίδι από τον άξονα. Στο 34' μετά από γύρισμα του Ρότα και πάλι ο Βάργκα από πλάγια θέση επιχείρησε το πλασέ, με τον Γκέλιο να αποκρούει και ένα λεπτό αργότερα η ΑΕΚ είχε τη μεγαλύτερη στιγμή για να πάρει το προβάδισμα. Ο Κοϊτά με μια εξαιρετική ντρίμπλα μπήκε στην περιοχή και εξαπέλυσε ένα πολύ δυνατό σουτ, με την μπάλα ωστόσο να τραντάζει το οριζόντιο δοκάρι.

Γκολ Κοϊτά και διπλό της ΑΕΚ, στο νοσοκομείο ο Αριάγκα, αποβλήθηκε ο Νίκολιτς

Η ΑΕΚ συνέχιζε να μην εκμεταλλεύεται τις στατικές φάσεις που έπαιρνε, με τους κιτρινόμαυρους να εξακολουθούν να βγάζουν προβλήματα στο να διασπάσουν τη σφιχτή ανασταλτική λειτουργία της Καλαμάτας. Μάλιστα οι γηπεδούχοι πήγαν να πληγώσουν την Ένωση σε αντεπίθεση στο 54' όταν ο Μπόλιβαρ σέντραρε στο πίσω δοκάρι, αλλά η κεφαλιά του Καρεάσο πέρασε λίγο άουτ. Ένα λεπτό αργότερα όμως η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει το προβάδισμα με μια προσωπική ενέργεια του Κοϊτά. Ο Μαυριτανός εξτρέμ στο 55' μπήκε από πλάγια μέσα στην περιοχή, σούταρε, η μπάλα άλλαξε πορεία στον Ροντρίγκες και κατέληξε στα δίχτυα του Γκέλιου για το 0-1 της Ένωσης.

Η Καλαμάτα... έκρουσε για δεύτερη φορά το «καμπανάκι» στην ΑΕΚ στο 59' με τον Μπόλιβαρ να τροφοδοτείται λίγο έξω από την περιοχή βλέποντας εστία, αλλά το πλασέ του δεν βρήκε στόχο. Με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα ο Αριάγκα αποχώρησε σφαδάζοντας πάνω στο φορείο με χτύπημα στον ώμο, με τον Μάγερ να τον αντικαθιστά στη μεσαία γραμμή. Μάλιστα ο χαφ από την Ονδούρα μεταφέρθηκε κατευθείαν στο νοσοκομείο. Ο Χριστοφιλέας έριξε στο παιχνίδι τον Κουρμινόφσκι προσπαθώντας να κάνει πιο επιθετική την Καλαμάτα και μάλιστα με την είσοδό του είχε μια καλή στιγμή, αλλά η κεφαλιά του δεν βρήκε εστία στο 66'.

Ένα σουτ του Μάνταλου μέσα από την περιοχή τρία λεπτά αργότερα πέρασε πάνω από το οριζόντιο, με τον Νίκολιτς στο τελευταίο τέταρτο να αντικαθιστά τον Μάνταλο με τον Κουτέσα. Η ΑΕΚ είχε τεράστια ευκαιρία στο 85' για να τελειώσει το ματς με σουτ του Κοϊτά που πέρασε ελάχιστα δίπλα από το κάθετο δοκάρι, με τον Γκατσινοβιτς λίγο αργότερα να αντικαθιστά τον Γιόβιτς, ο οποίος καθυστέρησε ξανά να βγει με συνέπεια η αλλαγή να αργήσει για ένα λεπτό. Μάλιστα ο Νίκολιτς αποβλήθηκε από τον Ματσούκα για διαμαρτυρία, κι ενώ ο ο Σέρβος τεχνικός φώναζε στον Στρακόσια που δεν έβγαλε την μπάλα έξω για να γίνει η αλλαγή. Τα επτά λεπτά των καθυστερήσεων είχαν σασπένς, με την ΑΕΚ να κρατάει το 0-1 και να φεύγει με το διπλό από τη Νίκαια. Μάλιστα η Ένωση θα μπορούσε να είχε βρει ένα δεύτερο τέρμα, αλλά το πλασέ του Βάργκα που είχε τροχιά προς την εστία κόντραρε στα σώματα και πέρασε λίγο άουτ, ενώ ο Κουτέσα σε τετ α τετ δεν κατάφερε να νικήσει τον Γκέλιο.

MVP: Ο Κοϊτά, ο οποίος σκόραρε το νικητήριο γκολ με προσωπική του ενέργεια. Δημιουργούσε πολλά προβλήματα από τη δεξιά πλευρά στην Καλαμάτα, έχοντας και δοκάρι στο πρώτο μέρος.

Στο ύψος του: Πληθωρική η παρουσία του Ντιαρά στον άξονα της Καλαμάτας, όπου μαζί με Πινιέιρο και Καρεάσο η «Μαύρη Θύελλα» δεν άφηνε χώρους στην ΑΕΚ.

Αδύναμος κρίκος: Το επιθετικό δίδυμο της ΑΕΚ των Γιόβιτς και Βάργκα δεν βρέθηκε σε καθόλου καλό απόγευμα.

Η γκάφα: Δεν υπάρχει κάποια φάση που μπορεί να χαρακτηριστεί έτσι.

Το στραγάλι: Ο Ματσούκας έκανε λάθη στον πειθαρχικό έλεγχο χαρίζοντας σε αρκετές περιπτώσεις κίτρινες. Η Καλαμάτα διαμαρτυρήθηκε για φάουλ στην αρχή της φάσης στο γκολ της ΑΕΚ με τον Κοϊτά, όμως ο Βάργκα είχε βρει μπάλα και σωστά μέτρησε το τέρμα. Ο Ματσούκας εξάντλησε την αυστηρότητά του αποβάλλοντας τον Νίκολιτς για διαμαρτυρία, ενώ ο Σέρβος τεχνικός φάνηκε να φωνάζει στον Στρακόσια που δεν έβγαλε την μπάλα εκτός για να γίνει η αλλαγή του Γκατσίνοβιτς.

Το ταμείο του Gazzetta: Απόδραση της ΑΕΚ από τη Νίκαια με το γκολ του Κοϊτά να είναι αρκετό για την Ένωση σε ένα παιχνίδι που είχε αρκετές στιγμές και για άλλα γκολ, αλλά η αποτελεσματικότητα της έλειπε απέναντι στην σκληροτράχηλη και καλά οργανωμένη ανασταλτικά Καλαμάτα. Οι κιτρινόμαυροι μείωσαν στους τέσσερις από την κορυφή, περιμένουν τα αποτελέσματα των ανταγωνιστών τους και ετοιμάζονται για Κόμο.

Καλαμάτα (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Στρούγγης, Ροντρίγκες, Αλόνσο, Ντιαρά, Πινιέιρο, Καρεάσο (65' Κουρμινόφσκι), Χάμζα, Σίγκουρντσον (68' Μορέιρα), Μπόλιβαρ (84' Μπονέτο)

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Αριάγκα (63' Μάγερ), Βιτάλις, Μάνταλος (77' Κουτέσα), Κοϊτά, Γιόβιτς (86' Γκατσίνοβιτς), Βάργκα